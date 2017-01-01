Technolat > Donanım > Samsung’tan Oyuncular İçin Yeni Kavisli Monitör Geliyor!

Samsung’tan Oyuncular İçin Yeni Kavisli Monitör Geliyor!

01.01.2017 14:51 / Yazar:

Samsung oyun severler için yeni bir kavisli monitör sunmaya hazırlanıyor. İşte Samsung’un CH711 serisi, oyuncular için ürettiği Quantom Dot monitörü.

Samsung’un kısa bir süre önce duyurusunu gerçekleştirdiği fakat lansmanını CES 2017 fuarına sakladığı yeni monitörleri artık sektöre sunulmaya hazır. Özellikle oyun severlerin dikkatini çekecek ve daha iyi bir grafik deneyimi yaşatacak CH711 serisi Quantom Dot monitörler, 31.5 inçlik ekran büyüklüğüne kadar satım alım seçeneklerine sahip olabilecek, aynı zamanda 2560×114 piksel çözünürlükte sunabilecek. 1800R sarmalayan bir görüntüye sahip olan Samsung CH711 serisi kavisli Quantom Dot monitörler, henüz satışa sunulmadan oyun severlerde beğeni toplamış durumda.

SAMSUNG’UN KAVİSLİ MONİTÖRLERDE Kİ HEDEFİ CURVED TV’LERDEN DAHA FAZLA

Samsung oyuncular için sunduğu yeni kavisli CH711 serisi monitörleri ile daha önce bu teknolojinin ilk olarak sunulduğu curved televizyonlar kadar büyük bir satış grafiği yakalamayı hedefliyor. OLED monitörlerde en çok karşılaşılan Input Lag derdinin de bu yeni model monitörler ile sonlandırılacağını belirten Samsung, oyuncuları görüntünün içerisinde olma hissiyatı vermeyi vaat ediyor. 3D teknolojisinden kavisli ekranların daha etkili bir teknoloji olduğunu iddia eden Samsung yetkilileri, başarılı bir etiket fiyatı sunarak cazip fırsatlar yaratacaklarının da altını çizdiler.
Kategoriler: Donanım Teknoloji Haberleri
Etiketler: ch711 serisi kavisli ekran OLED quantom dot monitör samsung
Apple’ın AirPods’una Samsung’tan Karşı Hamle Geliyor!

Apple’ın iPhone 7 telefonları ile birlikte sunduğu AirPods’larına karşı Samsung Galaxy S8 ile kablosuz kulaklık üretecek. İşte Samsung’un yeni hamlesi!
Apple Black Friday ile Birlikte Samsung’u İkiye Katladı

Apple özel indirimlerin sunulduğu Black Friday günü ile birlikte ki süreçte Samsung’un satışlarını ikiye katladı. İşte Apple ve Samsung’un satış grafikleri.
ABD Menşeli Qualcomm ile Samsung Yollarını Ayırıyor mu?

Mobil sektör dikeyinde işlemci üretici firmalar arasında lider olan Qualcomm ile Samsung yollarını ayırıyor mu? İşte Samsung ve Qualcomm arasındaki gelişmeler.
Karşınızda Samsung’un yeni Blu-Ray oynatıcısı!

Samsung’un 2017 CES etkinliğinde tanıtacağı ürünlerinden biri daha belli oldu! İşte huzurlarınızda Samsung’un yeni yüksek kaliteli blu-ray oynatıcısı!