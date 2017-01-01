Samsung’tan Oyuncular İçin Yeni Kavisli Monitör Geliyor!

Samsung oyun severler için yeni bir kavisli monitör sunmaya hazırlanıyor. İşte Samsung’un CH711 serisi, oyuncular için ürettiği Quantom Dot monitörü.

Samsung’un kısa bir süre önce duyurusunu gerçekleştirdiği fakat lansmanını CES 2017 fuarına sakladığı yeni monitörleri artık sektöre sunulmaya hazır. Özellikle oyun severlerin dikkatini çekecek ve daha iyi bir grafik deneyimi yaşatacak CH711 serisi Quantom Dot monitörler, 31.5 inçlik ekran büyüklüğüne kadar satım alım seçeneklerine sahip olabilecek, aynı zamanda 2560×114 piksel çözünürlükte sunabilecek. 1800R sarmalayan bir görüntüye sahip olan Samsung CH711 serisi kavisli Quantom Dot monitörler, henüz satışa sunulmadan oyun severlerde beğeni toplamış durumda.

SAMSUNG’UN KAVİSLİ MONİTÖRLERDE Kİ HEDEFİ CURVED TV’LERDEN DAHA FAZLA

Samsung oyuncular için sunduğu yeni kavisli CH711 serisi monitörleri ile daha önce bu teknolojinin ilk olarak sunulduğu curved televizyonlar kadar büyük bir satış grafiği yakalamayı hedefliyor. OLED monitörlerde en çok karşılaşılan Input Lag derdinin de bu yeni model monitörler ile sonlandırılacağını belirten Samsung, oyuncuları görüntünün içerisinde olma hissiyatı vermeyi vaat ediyor. 3D teknolojisinden kavisli ekranların daha etkili bir teknoloji olduğunu iddia eden Samsung yetkilileri, başarılı bir etiket fiyatı sunarak cazip fırsatlar yaratacaklarının da altını çizdiler.