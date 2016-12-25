Snapchat, yeni bir şirketi bünyesine kattı!

Milyonların ilgisini çeken Snapchat'in sahibi olan Snap şirketi, yeni yılda ilginç yatılımlar yapmayı planlıyor. İşte Snapchat sahibinin atılımları!

Snapchat’in sahibi Snap şirketi, San Fransisco temelli teknoloji firmalarından biri olan Flite şirketini satın aldı. Snap’in, bu şirketi ne kadara satın aldığı henüz bilinmiyor olsa da satın alma sebebi olarak Facebook şirketi gösteriliyor. Bilindiği üzere, Facebook’un ciddi yükselişe geçecek atılımlarda bulunması ve özellikle Instagram ile bütünleşmesi, Snapchat uygulaması için zorlayıcı olmaya başlamıştı. Snap şirketinin, tüm bu durumlara karşı atakta bulunmak için Flite’ı bünyesine kattığı tahmin ediliyor.

Snap’in satın aldığı Flite nedir ve Flite ile neler yapılabilir?

Flite, içerik üretimine yoğunlaşmış bir uygulamadır. İçerikler; portre fotoğrafları ve videoları ya da 360 derece videoları vb. şeklinde akıllı mobil telefonların desteklediği özelliklerden oluşuyor. 2016 yılını 350 milyon dolar gibi büyük bir gelirle kapatan Snap, satın aldığı bu firma ile çarpıcı ve yeni içerikler oluşturmanın kapılarını kullanıcılarına açacak gibi görünüyor. Durum değişikliklerini önümüzdeki süreci bekleyip göreceğiz.