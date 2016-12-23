SpeedTest Açıkladı Türkiye’nin Mobil’de En Hızlı İnterneti Turkcell’de!

Küresel anlamda internet hızlarını ölçümleyen SpeedTest uygulamasına göre en hızlı internet Turkcell’de. İşte SpeedTest ve Turkcell’in analizleri.

SpeedTest uygulamasını ve web platformunu hayata geçiren firma olan Ookla’nın Türkiye raporları ele alınıp incelendiğinde 4.5G internet hızı kullanımı Türkiye’de yaklaşık olarak yüzde 206 oranın artış gösterirken, 4.5G internet hızında Turkcell abonelerinin ölçüm yaptığı hız Türkiye ortalamasının yüzde 50 üzerinde olarak dikkatleri üzerine çıktı. Aynı zamanda diğer ölçüm yapan GSM şirketlerinin 4.5G internet hızı ölçümlerinden alınan raporlara göre yine Turkcell, en yakın rakibi GSM şirketine göre müşterilerine yüzde 30 daha hızlı internet hizmeti sağlıyor. Öte yandan alınan diğer verilere göre Turkcell’in mobil internetini kullanan kullanıcıların ortalama 4.5G internet hızının 38.8 Mbps olduğu söylenirken, aynı şekilde yükleme hızının ortalamasının ise 16.9 Mbps seviyesinde olduğunun altı çiziliyor.

TURKCELL SUPERONLİNE SABİT İNTERNETTE DE EN HIZLISI OLARAK KAYITLARA GEÇTİ

Yine SpeedTest’in sabit internet hızı ölçümleri yaptığı 2016 yılı raporuna göre, Turkcell bünyesinde bulunan Turkcell Süperonline hizmetinin de sabit internette en hızlı hizmet veren şirket olduğu belirtildi. Burada 48.01 Mbps internet hızına ulaşan ve birinci olan Turkcell Süperonline ile ilgili konuşan Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Grup Başkanı Gediz Sezgin, “Bilinmelidir ki bırakın ülkemizi dünyanın en hızlı 4.5G teknolojilerinden birini ülkemize kazandırdık” ifadelerini kullandı.