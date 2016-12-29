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Tim Cook’tan AirPods’ın Fiyatı Hakkında Açıklama Geldi

29.12.2016 20:50 / Yazar:

Apple’ın CEO’su Tim Cook yeni nesil kulaklıklar olan AirPods’ların fiyatlarına yapılan eleştirilere cevap verdi. İşte Tim Cook’tan AirPods açıklaması.

Apple, iPhone ailesinin yeni üyesi iPhone 7 ile birlikte giyilebilir teknoloji pazarına soktuğu AirPods’larla her geçen gün yükselen bir satış grafiği yakaladı. Özellikle sosyal medya üzerinden AirPods’ların fiyatı çokça eleştirilmiş olsa da o eleştirilere de bugün Apple CEO’su Tim Cook’tan cevap geldi. Cook, Apple mühendislerinin ve fabrikalarının siparişlere yetişmekte zorlandığına dikkat çekerek, donanımsal özellikler ele alındığında muadillerine göre AirPods’un haksız bir eleştiri ile karşılaştığının altını çizdi. Şu an sipariş verdiğinizi düşünürseniz 6 haftalık bir bekleme sürecinden geçiyorsunuz diyen Cook, bu durumunda kendinin söylemlerinin haklılığını doğruladığını vurguladı.

TİM COOK AirPods’ların TASARIMSAL ÖZELLİKLERİNE GELEN ELEŞTİRİLERE DE CEVAP VERDİ

Teknolojilerin gelişmesinde ki en önemli sürecin radikal kararlar almak olduğuna dikkat çeken Apple CEO’su Tim Cook, “Bizler yakaladığımız başarıları bir noktada buna borçluyuz, an önce söylediğim gibi AirPods’lar çok ciddi satış rakamlarına ulaştı. İnsanlar değişikliklerin hayatına artı bir şeyler kattığına inanıyor, bu inancı da deneyimleyerek elde ediyor. Bazı eleştirilerin bir nokta da farklı markalara yönlendirmeye yönelik algı oluşturma çabası olduğunu da düşünüyoruz. Apple, mobil teknolojilerde, giyilebilir teknolojilerde yol kat etmeye devam edecektir” Dedi.
Kategoriler: Apple Giyilebilir Teknoloji Mobil Teknoloji Haberleri
Etiketler: açıklama airpods apple fiyatı satış rakamları tim cook
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