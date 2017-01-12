Turkcell, Platinum müşterileri için Kartalkaya’da çeşitli imkanlar sunuyor

Turkcell Platinum, kayak tatiline gitmek isteyenlere çeşitli imkanlar sunuyor. İşte Kartalkaya’ya gidecek Turkcell Platinum müşterilerinine sunulacak imkanlar!

Turkcell Platinum müşterilerine Kartalkaya’ya ulaşımdan indirimli konaklamaya, ücretsiz kayak kiralamadan ısınma kabinlerine, sucuk ekmek ikramına kadar kış boyu pek çok imkan sunuyor. Turkcell Platinum ayrıca, kayarken müzik keyfini yaşamaları için fizy, tatildeyken dizilerini kaçırmamaları için Turkcell TV+, kayak fotoğraflarını saklayabilmeleri için lifebox ve şömine başında ısınırken dergi keyfi yaşamaları için Dergilik uygulamalarını müşterilerine ücretsiz olarak sunuyor.

Kartalkaya’ya kişi başı gidiş-dönüş 75 TL

Kayak tatilini Turkcell Platinum’la planlayanlar kazançlı çıkıyor. Platinum müşterileri evlerinin önünden Kartalkaya’daki otellerine kadar kendi araçları yerine 13 kişilik lüks Platinum araçlarıyla giderek ulaşımlarını konforlu bir şekilde sağlayabiliyorlar. Bunun için de kişi başı gidiş dönüş sadece 75 TL ödüyorlar. Bu hizmetten yararlanmak isteyenlerin tek yapması gereken ön rezervasyon formunu www.turkcell.com.tr/platinum sayfasından, Platinum uygulaması üzerinden veya Platinum Müşteri Hizmetleri aracılığıyla doldurmak olacak. Ulaşım Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri İstanbul ve Ankara’dan sağlanırken, dört kişilik bir aile de aynı koşullar geçerli olmak üzere bu ayrıcalıktan faydalanabiliyor.

Sıcak eldivenler ve müzik keyfi Platinum kabinlerinde

Turkcell Platinum müşterileri, Platinum uygulamasından alacakları şifre ile Kartal Otel, Grand Kartal Otel, Dorukkaya ve Kaya Palazzo otellerinde minimum iki gece konaklamalarda 100 TL indirim kazanıyorlar. Kayak kiralamak isteyen müşterilerini unutmayan Turkcell Platinum Rent a Play ve Palazzo Dorukkayak’tan 1 günlük kayak kiralama ücretini karşılıyor. Yine alacakları şifre ile Drop Cafe ve Cafe Kartal’da sucuk ekmek ve içecek Platinum müşterilerine özel ücretsiz olarak sunuluyor. Kartal otellerinde geçerli olmak üzere günübirlik kullanımlarda Skipass’ta %15 indirim avantajı sağlanırken, kayak molaları için hazırlanan özel ısınma kabinlerinde sıcak bir müzik molası imkânı da veriliyor.

Turkcell Platinum müşterileri paketlerine dahil olarak sunulan Turkcell’in eğlence servisleriyle kayak tatillerini daha da keyifli hale getirebiliyorlar. En güzel kar ve kayak fotoğraflarını çekip lifebox’ta saklarken, kayak esnasında dinledikleri müziğin keyfini fizy ile çıkaracaklar. Kayak molalarında ve otele döndüklerinde akıllı telefonlarından TV+’ta diledikleri programları izleyebilecek, Premier Lig maçlarını kaçırmadan takip edebilecekler. Ayrıca ısınma molalarında Turkcell’in geniş bir arşive sahip olduğu uygulaması Dergilik’ten diledikleri dergiyi okuyabilecekler. Bu uygulamalar platinum paketlere dahil olduğu için müşteriler ek ücret ödemeyecekler, üstelik mevcut internet paketlerinden harcamadan uygulamaları kullanabilecekler.



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