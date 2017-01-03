Türkiye, Telefon ile Konuşmada Lider Oldu!

Türkiye yapılan araştırmalara göre 2016 yılının üçüncü çeyreğinde cep telefonu ile konuşma yapmada rekor kırdı. Peki Türkiye telefonla ne kadar konuşuyor?

Teknoloji denildiği zaman ülkemizde ortaya koyulan icatlardan ziyade diğer uluslar tarafından ortaya koyulmuş olan icatların kullanımı konusunda gündeme geldiğimizin altını çizmek gerekmektedir. Bu aslına bakılırsa adım adım gelişmişliğe doğru ilerleyen bir ülke için olumsuz koşullardan bir tanesidir.

Cep Telefonu ile Konuşmada Rekor Türkiye’nin

Türkiye geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinde aylık 436 dakika telefon görüşmesi yaparak Avrupa’nın lideri konumuna geldi. Sizin de durum hakkında net bir bilgi sahibi olmanız için şu durumdan haberdar olmanız gerekmektedir; 2014 yılının Nisan ayı içerisinde yapılmış olan araştırmalara göre ülkemizde hane halkının %96’sında cep telefonu bulunmaktadır. Bu konuda kişilerin cep telefonuna ne denli düşkün bir yapı sergilediğini ortaya koymaktadır. Cep telefonu kullanımı konusunda ortaya çıkan bu gelişmelerin asıl olarak sağlık koşullarını da olumsuz yönde etkilediğini itiraf etmek gerekmektedir.

Cep telefonu ile alakalı olan en önemli sorunlardan biri olan radyasyon konusunda siz de fikir sahibi olmak istiyorsanız öncelikli olarak bunun hayati zararı hakkında fikir sahibi olmak gerekmektedir. %96 oranında bir performans sergileyen Türkiye’nin aynı performansı yeni teknolojik gelişmeler için sarf etmesi gerektiği uzmanlar tarafından ortaya koyulmaktadır.