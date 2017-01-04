Türkiye’nin Komşuluk Odaklı İlk Sosyal Ağı Hızla Yayılıyor!

Komşuluk ilişkilerinin zayıflamasından destek alarak hayata geçirilen Komşumobi, Android ve iOS mağazalarındaki yerini aldı. İşte Komşumobi ile ilgili detaylar!

Şehir hayatının en önemli sorunları arasında yer alan yalnızlık, sosyal ağ imkanları ile birlikte ortadan kaldırılmaya çalışılıyor. Bu noktada Komşumobi, kapalı devre bir sosyal ağ platformu olarak hayata geçirilmişti. Komşumobi ile aynı lokasyonda oturan kişilerin yararlanabileceği sistem ile sadece komşularınız ile görüşme yapabiliyorsunuz.

Komşumobi, ilk çıktığında tek bir sitede kullanılırken, kısa süre içinde çevreye de yayılarak hızla büyüdü. Çevre sitelere ve daha sonra da mahalleye yayılan hizmetler ile komşular sanal ortamda da olsa birbirleri ile tanışma fırsatı buldular.

Ülkenin dört bir yanına komşuluk ilişkilerinin önemini yeniden hissettiren sosyal ağ platformu Komşumobi, paylaşma ve yardımlaşma kültürünün de yeniden canlanmasını sağlıyor. İnsanların kendini güvende hissetmelerini sağlayan Komşumobi sosyal ağı birbirine yakın oturan insanların sorunlarını paylaşabilmesi açısından da oldukça özel bir hizmet seçeneği oluşturuyor.

Türk girişimci Kadir Yazgan tarafından hazırlanan Komşumobi sistemi, Türkiye’nin ilk komşu odaklı sosyal ağ platformu olarak da anılıyor. Komşumobi, çıktığı günden bu yana da hızla büyüyor. Bakalım Komşumobi önümüzdeki süreçte nasıl bir ivme yakalayacak?