Twitter 2017 Yılına Düzeltme Özelliği ile Giriş Yapacak

Dünyanın en büyük mikroblog platformu Twitter, 2017 yılına yeni bir özellik ile merhaba diyecek. İşte Twitter’ın 2017 yılında sunduğu ‘düzeltme’ güncellemesi.

Küresel anlamda 500 milyondan fazla aktif kullanıcısı bulunan, dünyanın en büyük mikroblog platformu olan Twitter güncellemelerine bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde firmanın kendisine ait olan Periscope uygulamasının canlı yayın özelliğini kullanıcılarına Twitter üzerinden direk olarak kullanma imkanı veren Twitter bu defa da uzun zamandır beklenen tweet’lerde düzeltme, yeniden yazma özelliğini 2017 yılı itibari ile kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Twitter CEO’su Jack Dorsey, attığı tweet’de ‘kesinlikle bir düzeltme özelliğine ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

TWİTTER DAHA ÖNCE DE 140 KARAKTER SINIRI İLE İLGİLİ BİR İYİLEŞTİRME VE DÜZELTME GERÇEKLEŞTİRMİŞTİ

2016’nın ilk çeyreği ile birlikte hisselerinin satılacağı yönünde haberler çıkan Twitter, kendi içerisinde kullanıcıların isteğine göre bir takım düzenlemelere ve iyileştirmelere giderek, kullanıcılarına daha iyi bir Twitter’ı vaat etmişti. Buna göre 140 karakter sınırlaması kuralını, görsel veya müzik eklemelerinin dışında tutmuştu. Yeni tweet düzeltme özelliği üzerinde de hassas bir çalışma yürüten Twitter, 2017 yılında nasıl bir ziyaretçi grafiği yakalayacak, bekleyip hep birlikte göreceğiz.