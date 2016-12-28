Uber Türkiye’den Korsan Taşımacılık Açıklaması

Küresel anlamda seri yatırımlar alan Uber firması korsan taşımacılık iddialarına karşı bir bildiri yayınladı. İşte Uber’in dikkat çeken açıklaması.

Küresel anlamda milyarca dolarlık yatırımlar alan ve melek yatırımcılar başta olmak üzere birçok kanal tarafından hissedar sahibi olunmak istenen Uber uygulamasının Türkiye yetkilileri Emniyet Genel Müdürlüğünün yayınladığı korsan taşımacılık hakkında ki uyarı ile ilgili bir bildiri yayınladı. Uber bildirisinde kendi firmalarının bir taşımacılık hizmeti veren firma olmadığına dikkat çekerken, yolcular ve sürücüler arasında iletişimi sağlayan bir teknoloji platformu olduklarının altını çizdi. Türkiye’deki yasal zeminlere hassasiyet ile yaklaşıyoruz diyen Uber yetkilileri, “Dünyanın birçok noktasında olduğu gibi Türkiye’de de yasal ölçütlerin dışına çıkmamaya azami gayret ve hassasiyet gösteriyoruz. Bizler hukukun izin vermediği herhangi bir ölçekte hareket etmiyoruz” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’DE BULUNAN Uber HİZMETLERİMİZ UberXL LİSANSLARIMIZ İLE DEVAM EDECEKTİR

Türkiye’de bulunan Uber hizmetlerimiz UberXL lisanslarımız ile hizmet vermeye devam edecektir diyen Uber yetkilileri, “Emniyet Genel Müdürlüğünden bildirilen yazılı talimata göre herhangi bir yolcumuz veya sürücümüz maddi ya da manevi bir tazminat cezasına uğramayacaktır. Türkiye’deki kullanıcılarımız sorunsuz bir şekilde Uber uygulamasını kullanmaya devam edebilirler” Dedi.