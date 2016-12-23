WhatsApp, Facebook, Twitter ve Youtube’a ‘IŞİD’ Engeli! (23 Aralık 2016)

Türkiye’de WhatsApp, Facebook, Twitter ve Youtube’a neden giremiyorum diyenler için neden belli oldu, sosyal ağlara engel gelmesinin nedeni ‘IŞİD’ videosu.

Türkiye’de bazı kullanıcılar 22 Aralık 2016 gece saat 22.00’dan itibaren aralıklar ile WhatsApp, Facebook, Twitter ve Youtube gibi sosyal ağlarda erişim problemi yaşıyor. Geceden bu yana internete ara ara erişim yapabilen kullanıcılar Google’dan “WhatsApp’a girilmiyor, WhatsApp’a neden giremiyorum? WhatsApp neden açılmıyor? Youtube kapatıldı mı? İnternet erişimi neden kesildi? Yasaklanan IŞİD videosu, Twitter neden kapandı? İnternet hızı neden düştü?” gibi aramalar yaparak bilgi edinmeye çalışıyor. Şu anda Bilgi ve Teknoloji Kurumundan henüz resmi bir açıklama yapılmamasına rağmen, yasağın Suriye’deki insanlık dışı faaliyetlerine devam IŞİD mensubu teröristlerin, 14 askerimizi şehit ettiği görüntülerin internet üzerinden yayılmasından dolayı geldiği tahmin ediliyor.

WHATSAPP, FACEBOOK, TWİTTER VE YOUTUBE GEÇİCİ BİR ŞEKİLDE ERİŞİME KAPATILDI

Bazı kullanıcılar yoğun bir şekilde tarafımıza WhatsApp’ta yazdıklarım gitmiyor diye mesajla bilgi veriyor, öncellikle WhatsApp, Facebook, Twitter ve Youtube için getirilen bu engelin geçici süreliğine olduğunu belirtelim. Önümüzde ki dakikalar da resmi ağızlardan bir açıklama geldiği takdirde bunu da sizinle paylaşacağız ve konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz.