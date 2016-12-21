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21.12.2016 09:00 Yazar:

Xiaomi Mi Mix ile Tanışmaya Hazır Olun!

Kendi segmentinde ki telefonlara göre sıra dışı bir tasarımı olan Xiaomi Mi Mix satışa sunuldu. İşte Xiaomi Mi Mix’in özellikleri, fiyatı ve merak edilenler!

Yeni nesil akıllı telefon üretici firmalar arasında sunduğu teknolojiler ve tasarımlar ile son yıllarda dikkatleri üzerine çeken Xiaomi, yeni modeli Mi Mix ile kendi segmentinde ki telefonlara göre sıra dışı bir çizgiye imza attı. Daha çok üst seviye telefon kullanıcılarına hitap Xiaomi Mi Mix, Türkiye pazarına girdiği günden bu yana ciddi bir satış trendini şimdiden yakalamış durumda, gelin sıra dışı olan bu telefonu hep birlikte yakından inceleyip, özelliklerine göz atalım.

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2.35 GHz hızında işlem yapan Snapdragon 821 işlemcisini olan ve kullanıcılarına maksimum düzeyde hız deneyimi yaşatmayı hedefleyen Xiaomi Mi Mix, aynı zamanda 4 GB RAM kapasitesi ile de dikkatleri üzerine çekiyor. Depolama alanına daha önceki serilerde de önem veren Xiaomi, Mi Mix modelinde de 128 GB’lık bir hafıza tercihinde bulunmuş. Diğer taraftan 16 Megapiksel PDAF arka kameraya sahip Mi Mix’in bataryası da 4.400 mAh. Mi Mix’in en büyük dezavantajı ise etiket fiyatı, öyle ki telefonun Türkiye pazarında ki satış fiyatı 3.489 TL.
Kategoriler: İnceleme Mobil Teknoloji Haberleri
Etiketler: depolama alanı fiyatı işlemci kamera özellikleri Xiaomi Mi Mix
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