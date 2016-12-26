Yavaşlayan Android Telefonları Hızlandırmanın 5 Kolay Yolu!

Android işletim sistemli akıllı telefonların en büyük sıkıntılarından biri belli süre sonra yavaşlaması. İşte Android telefonları hızlandırmanın 5 kolay yolu!

Yeni nesil akıllı telefon pazarının büyük bir pazar payına sahip Android işletim sistemli akıllı telefonların en büyük dezavantajlarından biri olan belli bir kullanım sonrası yavaşlaması, uygulama kullanımlarında donmasının nasıl önüne geçilebilir. Android telefonlar nasıl hızlandırılır? İşte 5 maddelik kolay yönerge ile telefonunuzu hızlandırmanın yolları.

CANLI DUVAR KAĞITLARI VE WİDGET’LARI TELEFONUNUZDAN KALDIRIN

Android işletim sistemli telefonların yavaşlamasında ve geç cevap vermesinde en büyük etkenlerden biri canlı duvar kağıtları ve widgetlar kullanımları olarak karşımıza çıkıyor. Canlı duvar kağıtları ve widgetlar sistemin RAM belleğinde yoğun yer kapladığı için, giriş sayfasını mutlaka temizlemeniz gerekiyor.

TELEFONUNUZA FARKLI BİR LAUNCHER YÜKLEMEK FAYDANIZA OLABİLİR

Akıllı cihazlarınız ile birlikte gelen launcherler telefonunuzu öne çıkarmaya yönelik yazılımlar olsa da sizin telefonunuz ile uyumlu olmayabilir. Bu yüzden Google Play Store üzerinden hız için optimize edilmiş en uygun launcheri bulmanız ve sisteme entegre etmeniz gerekiyor. Bunun için önerimiz ise Nova Launcher.

WEB TARAYICINIZI DEĞİŞTİRMENİZ HIZINIZI ETKİLEYECEKTİR

Özellikle internet kullanımlarında yavaşlayan Android işletim sistemli telefonlarınız için bir diğer önergemiz ise ilgili web tarayıcınızı değiştirmeniz yönünde. Puffin, Opera ve Mozilla gibi farklı tarayıcılar ile mobil cihazlarında hız gözlemlemesi yapabilirsiniz.

GÜNCELLENMEYEN, SIK KULLANMADIĞINIZ PROGRAMLARI SİLİN

Kendi içerisinde güncelleme yayınlamayan, optimize edilmeyen uygulamaları Android işletim sistemli cep telefonlarınızdan kaldırmanızda hız konusunda en az yüzde 15’lik bir artış sağlayacaktır.

ANTİVİRÜS UYGULAMASI İÇİNİZİ RAHAT TUTSADA, TELEFONUNUZU ESİR ALIYOR

Kişisel verilerin gizliliği, telefonunuzun yapılandırmaları gibi güvenlik önlemleri alan antivirüs uygulamaları içinizi rahat tutsa da telefonunuzda kullandığı yoğun işlemler ve geçici bellekler nedeni ile telefonunuzu esir alıyor, büyük bir sistem yavaşlamasına neden oluyor. Bu nedenle antivirüs uygulamaları arasında seçici davranmanız gerekiyor.