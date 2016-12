Yeni Samsung Smart TV’ler favori spor takımlarınızı takip edebilecek!

Samsung'un akıllı televizyonları Smart TV serisine önümüzdeki yıl yeni bir özellik daha ekleniyor. Samsung Smart TV artık sevdiğiniz takımları takip edecek!

CES etkinlikleri her ne kadar akıllı televizyonlar üzerine düzenlenmiyor olsa da bu etkinliğe her yıl Samsung, Sony, LG gibi teknoloji firmalarının yenilikçi özellikleri ile tanıttıkları akıllı televizyonlar damga vuruyor. Her yıl elimizdeki akıllı televizyonları değiştirmek için bizi zorlayan bu yeniliklere Samsung tarafından bir yenisi daha eklendi! İşte Samsung Smart TV‘lere eklenen o yeni özellik!

Samsung Smart TV’ye Yepyeni Bir Özellik Daha Eklenecek!

Akıllı televizyonlarda kullandığı işletim sistemini her geçen gün geliştirmekte kararlı olan Samsung, bu defa da farklı bir özellikle karşımıza çıkıyor. İstediğimiz içerikleri aratarak bulabileceğimiz gibi artık tanıtılan TV Plus özelliği sayesinde Samsung’un akıllı televizyonları bize sevdiğimiz uygulamaları önerecek ve takip edecek. Merak edilen en büyük şey ise bu yapılacak yazılımsal güncelleme eski Samsung Smart TV‘lerde de geçerli olup olmayacağı. Bakalım 40.000 film ve şov sunan FandangoNow ile entegrasyonu da yapılan yeni Samsung Smart TV’ler CES etkinliğine damgasını vurabilecek mi?