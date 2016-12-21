YouTube Yıldızı Arapça Konuştuğu İçin Uçaktan Kovuldu!

YouTube yayıncısı Adam Salih'in başına inanılmaz bir olay geldi. Ünlü YouTube yıldızı arapça konuştuğu gerekçesi ile bindiği uçaktan çıkarıldı!

Bugün 1.6 milyondan fazla abonesi bulunan ve oldukça popüler bir YouTube yıldızı olan Adam Saleh‘in Delta hava yolları isimli firmanın uçuşundan hemen önce uçaktan çıkarıldığı haberi gündeme bomba gibi düştü. Uçak içerisinde annesi ile arapça konuştuğu için uçaktan çıkarıldığı iddia edilen YouTube yıldızı, yaşadığı üzücü durumu anlatınca olay hızla yayıldı. Delta firması ise olayın yayılmasından kısa bir süre sonra YouTube yıldızının yaşadığı üzücü olayla ilgili açıklama yaptı. İşte Delta Hava Yollarının’nın YouTube yıldızının kovulması ile ilgili yaptığı o açıklama!

Delta’dan YouTube Yıldızına Irkçı Yaklaşım!

Oldukça bilinen ve tercih edilen bir hava yolu firması olan Delta’nın yaptığı açıklamaya göre söz konusu olan YouTube yıldızının kovulduğu düşünülen uçuştan 2 adet yolcu kabin içindeki bir takım rahatsızlıklar nedeni ile uçaktan çıkarılmış. Fakat Delta, söz konusu durumun ırkçılık ile ilgili bir alakası olmadığını ve üzerinde detaylı bir araştırma yürüteceklerini de aynı duyuruda paylaştı. YouTube yıldınızın söylemlerine göre kendisi uçuştan kovulması yetmezmiş gibi 30 dakikalık bir göz altına alınmış. Bakalım YouTube yıldızının başına gelen olayın altından gerçekten ırkçı bir yaklaşım çıkacak mı?