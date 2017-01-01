YouTube Yıldızının Yaptığı Şakayı Beyaz TV Gerçek Sandı!

YouTube'da şaka ve oyun videoları çeken bir yayıncının yaptığı şaka ülkemizde haber kanalları tarafından gerçekmiş gibi yayınlandı! İşte o YouTube videosu!

Halid Arsajev isimli YouTube ve Facebook‘ta videolar çeken yayıncının yaptığı komik şaka olay oldu. Yapılan şakanın üzerinde uygulanan dijital düzenlemelerin; mobese veya güvenlik kamerasından çekilmiş etkisi uyandırması nedeniyle şaka Türk televizyon kanallarında gerçekmiş gibi servis edildi. İşte YouTube yıldızının yaptığı o ilginç şaka!

Beyaz Tv YouTube videosunu gerçek sandı!

Halid Arsajev‘in yaptığı, atm’den para çekmekte olan birisine yapılan hırsızlık şakası Beyaz TV kanalı tarafından gerçek sanıldı. YouTube’da daha çok oyun videoları çeken Halid, haberi görünce Facebook adresinden olayı duyurmayı ihmal etmedi. Ayrıca dikkatli izlendiğinde şaka olduğu belli olan YouTube videosu Facebook’ta 20 milyon görüntülenme almayı başardı. Bakalım Halid, diğer şaka videolarıyla bizleri şaşırtmaya devam edecek mi? İşte karşınızda YouTube yayıncısı Halid’in ortalığı karıştıran gerçek sanılan videosu! Bu arada Halid Arsajev’in almanca yayın yaptığı YouTube kanalına buradan, Facebook hesabına ise buradan ulaşabilirsiniz.