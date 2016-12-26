Zuckerberg Facebook’un Canlı Yayın Özelliğini Eleştirenlere Cevap Verdi

Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg, platformları için yapılan canlı yayın özelliği eleştirilerine cevap verdi. İşte Zuckerberg’in canlı yayın açıklaması!

Dünyanın en büyük sosyal paylaşım platformları arasında yer alan ve her geçen gün kendini güncelleyerek kullanıcılarına daha iyi bir hizmet vermeyi hedefleyen, küresel anlamda 1 milyardan fazla kullanıcı sayısına ulaşan ve internet trafiklerinin büyük bir yoğunluğunu yöneten Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg son günlerde sitelerine getirdikleri canlı yayın özelliğine karşı gelen eleştirilere karşı ilginç açıklamalarda ve değerlendirmelerde bulundu.

FACEBOOK’UN CANLI YAYIN ÖZELLİĞİ, GELENEKSEL BİR MEDYA FİRMASI OLDUĞUNU GÖSTERMİYOR

Facebook’un canlı yayın özelliğinin çok farklı bir şekilde anlatılarak, farklı mecralarda algı oluşturmaya yönelik çalışmaların olduğunun farkında olduklarını belirten Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg, “Bu geleneksel bir medya firmasının geliştirdiği bir uygulama değil. Biliyorsunuz ki, bizler tam olarak teknoloji üretiyoruz, insanların birbirleri ile bağlantıda kalmasını, sosyal ortamlar yakalamasını sağlıyoruz. Kullanıcılar kendi verilerini ve içeriklerini bu şekilde yaratıyor. Dolayısı ile bunu farklı yönlere çekmeye çalışmak doğru değil, denetimlerimiz var fakat bizler canlı yayın özelliğinin nasıl kullanıldığına dair herhangi bir sorumluluk hissetmiyoruz” ifadelerini kullandı. Son olarak Zuckerberg, Facebook için çok daha yeni güncellemeler adına çalıştıklarının da vurgusunu yaptı.