Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak tarafından açıklanan son dakika bilgiye göre; 18-25 Yaş arası gence müjde verildi. Geçtiğimiz sene başlatılan ücretsiz müzekart uygulamasının bu yaz da devam edilmesi kararı bakan tarafından açıklandı. Ücretsiz Müzekart ile alakalı gezilerini bedavaya getirmek isteyen öğrencinin başvurması gerekliliği de bakanlığın resmi sosyal medya hesabı üzerinden duyuruldu.

Bakan Bak Açıkladı

Bakan Bak, resmi sosyal medya hesabından ücretsiz Müzekart ile alakalı müjdeyi "Gençler, Müzekart GNS bu yıl da ücretsiz olarak hizmetinizde. Genç Ne Sever Platformumuzla gönlünüzden geçenleri gerçekleştirmeye devam ediyoruz."sözleriyle duyurdu. Bunun üzerine ücretsiz müzekart başvurusu nasıl yapılır? MüzeKart GNS yaş sınırı ve MüzeKart şartları araştırılıyor.

Gençlere Müzekart verileceği ve bu kartlarında ücretsiz olacağı açıklaması üzerine 18 -25 yaş aralığı bu detayları araştırıyor. “Genç Ne Sever” platformu üzerinden gerçekleştirilecek olan başvurulara açık olan ücretsiz Müzekart kampanyasının nerelerde geçerli olacağı araştırılıyor. Dijital bir kart olan Müzekart 300’den fazla müze ve ören yerini 13 Temmuz – 13 Ekim tarihleri arasında ziyaret edebilme imkanı sağlamaktadır. Galata Kulesi ve Kız Kulesi'nde de geçerli olan bu dijital kart, Topkapı Sarayında geçerli olmamaktadır.

Müzekart Başvurusu Nasıl Yapılmaktadır

Müzekart GNS için muzekartgns.com internet sitesine giriş yapıldıktan sonra "Kayıt Formu" (ad-soyad, doğum tarihi, T.C. kimlik numarası, telefon, e-posta adresi, şifre, fotoğraf) eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmalıdır. Başvuru sonucunda tüm bilgiler Nüfus İşleri tarafından kontrol edilmektedir. Kayıt sırasında verdiğiniz eposta üzerinden bilgilendire sağlanacak.

Müzekart Normal Fiyatı Ne Kadar?

Kültür ve Turizm Bakanlığı olan ve satın aldığınız ilk günden itibaren bir yıl boyunca geçerli olan MüzeKart'ın fiyatı Türk vatandaşları için 60 TL'dir. bu avantaj gençlere bedava sunulmaktadır.