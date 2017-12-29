2017 Yılının En Çok Satan Cihazları

2017 yılını geride bırakmak için çok kısa bir zaman kaldı. Birçok yepyeni teknolojinin ortaya çıktığı ve teknoloji dünyasında akıllı telefon yılı olduğunu söyleyebileceğimiz 2017 yılı, ortaya çıkan verilerle beraber şaşırtmaya da devam ediyor. Yılsonuna özel olarak yayınlanan veriler arasında en çok dikkat çeken veri ise en çok satan cihazlar listesi oldu. Bu yılda sıralamada yine teknoloji devlerinin yer aldığını gördüğümüz listede sürprizlerde yok değil. Peki, 2017 yılı en çok satan cihazlar listesinde hangi teknolojik ürünler var? Sıralama nasıl?

2017 Yılının En Çok Satanları

Konu hakkında detaylara geçmeden önce sıralamadan söz edelim.

iPhone —- 223 Milyon satış (Apple)

Galaxy S8, Galaxy S8 Plus, Note 8 —— 33 milyon (Samsung)

Amazon Echo —– 24 milyon (Amazon)

Apple Watch —– 20 milyon (Apple)

Nintendo Switch —- 15 milyon (Nintendo)

2017 yılı en çok satan cihazlar listesinin bu şekilde şekillendiği açıklandı. Cihazlar arasında ilk sırayı alan Apple’ın çok net bir şekilde öne çıktığını görebiliyoruz. Tek bir sınıfla 223 milyon satışın elde edilmesi ve en yakın rakibin amiral gemisinin 33 milyon satılması Apple’ın oldukça başarılı olduğunu gösteriyor. Tabii ki burada son haftalarda yaşanan iPhone yavaşlatma skandalının nasıl bir etkisi olacağı başka bir tartışma konusu. 2018 yılında, 223 milyon satışlar çok daha üst düzey satışlar olarak kalabilir.