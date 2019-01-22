4 Adımda Daha İyi Bir Bloga Sahip Olun

İnternet teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte artık pek çok insan sanal dünyada kişisel blog siteleri ile var oluyor. Hatta kimisi o siteyi geliştirerek maddi bir getiri elde etmeyi de başarabiliyor. Elbette bir blog sitesini diğerlerinden ayırıp, onu insanların ilgi odağı haline getirecek birçok detay var.

Biz de bu yazımızda sizler için o detayları bir araya getirdik. Böyle daha kaliteli bir blog sitesine sahip olarak insanların dikkatini çekmeye başarabilir ve belki de blog sitenizi maddi olarak bir kazanç kapısı haline çevirebilirsiniz.

1- Farklı İçerikler Üretin

İçerik bir blog sitesinin en temel göstergesi. Haliyle kaliteli içerikler üretmek de sizi diğer bloglara karşı ön plana çıkaracak detaylardan. Özellikle de sitenizi oluşturduğunuz konunun etrafında insanların arama motorlarında sıklıkla arattığı ilgi çekici konuları yazarak çok daha fazla trafik elde edebilme şansına sahip olabilirsiniz.

Google Trends ve Google’ın anahtar kelime planlayıcısı bu konuda en büyük yardımcınız olacak.

Ayrıca içeriğinizde podcastlere, videolara, resim ve giflere yer vermeye çalışın.

2- Tasarıma Önem Verin

İnsanların dikkatini çekecek tasarımlar her zaman daha fazla ilgi çeker. Özellikle yazdığınız yazılara kapak fotoğrafları oluşturmak bunun en temel yöntemlerinden bir tanesi. Ancak yazılar için kapak fotoğrafı yapmak birçok kullanıcı için zor olabiliyor. Bilhassa da tasarım bilgisi sınırlı olan kişilerin için bu durum çok daha zor.

Bu aşamada ise popüler tasarım aracı Canva ve muadilleri yardımınıza koşuyor. Web tabanlı tasarım programı olan bu araçlar, Photoshop vb. araçlara nazaran kolay arayüzü ve içerisinde sunduğu milyonlarca bileşen sayesinde kullanıcıların tercihi halinde.

3- Sosyal Medyayı Kullanın

Sosyal medya kullanmak sizin ulaşabileceğiniz kitleyi arttırmanızı sağlar. Özellikle de günümüz dünyasında sosyal medya kullanımındaki artış göz önüne alındığı zaman her bloggerın popüler sosyal medya uygulamalarında yer alması, ilgilendiği alanlar çerçevesinde sıklıkla paylaşım yapması gerekiyor.

Ayrıca bloggerlar sosyal medyayı kullanarak bloggerlığın yanında influencer olarak da ek gelir elde edebilirler.

4- Teknik Detayları Es Geçmeyin

Kişisel blog sitenizi daha iyi bir hale getirecek noktalarından bir diğeri ise teknik detaylar. Özellikle Google sıralamalarında daha üst noktalar için lazım olan bu detay yine sizi daha fazla insana ulaştırabilir. Teknik detayların başında ise zengin kartlar, responsive tasarım, site hızı, görsellerin optimizasyonu gibi konular ilk sıralarda yer alıyor.