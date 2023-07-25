Emekli ve memurun zam miktarı TBMM’den geçen kararla birlikte belli oldu. Emekliler o günden bu yana yeni Maaş miktarını öğrenmek için araştırma yapmaya devam ediyor. Çünkü emekli maaş zammı kök maaş üzerinden geldi. SSK BAĞ-KUR ve Emekli sandığı emeklileri için kök maaşı ek %25 oranında artış yapıldı. Ancak 7.500 TL maaş alan emeklilerin durumu biraz muallakta kalmıştı. Onlarla ilgili de yeni bir son dakika kararı verildi. %70 intibak zammı Az önce onaylandı. Emekliler sevinçten havalara uçacak Maaşlar bir kez daha değişiyor. Son dakika emekli maaş zammı detayları haberimizde…

SSK BAĞ-KUR ve memur emeklisi için yeni son dakika gelişmeleri var. Emekli maaş zammı kararı sonrası yeni bir adım daha atılıyor. Emeklilere %70 intibak zammı kararı alındı. Yani emekli maaşları bir kez daha sil baştan değişiyor. Tüm emekliler için Sevindirici gelişme Az önce duyuruldu. TBMM'ye yeni yasa teklifi sunuldu. 2 torba yasa ile birlikte emekli maaşlarının yeniden artması bekleniyor. Peki, Emekliye ne kadar artış yapılacak? 7500 TL maaş alan emekliler ne kadar maaş alacak?

YAKLAŞIK 16 MİLYON EMEKLİNİN TEMMUZ ZAMMI BELLİ OLDU

TBMM'de kabul edilen yasaya göre emeklilere Temmuz ayında yüzde 25 zam yapılacak. 6 aylık enflasyonun yüzde 19.77 çıkmasının ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 5.23 puan, memur emeklilerine de 7.45 puan ilave yapıldı. Böylece tüm emeklilerin zam oranı yüzde 25'e çıkarıldı.

DUL VE YETİM AYLIKLARINDA DA YÜZDE 25 ARTIŞ

Temmuz ayı ödeme dönemi itibarıyla uygulanacak bu zam, sadece emekli olanları değil, bu yıl içerisinde emekli olacakları da kapsayacak. Dul ve yetim aylıkları da yüzde 25 artırılacak. Kanun'a ilave edilen Ek 19'uncu madde kapsamında, emeklilere her ay ek ödeme dahil 7 bin 500 liradan az ödeme yapılmıyor.

KÖK AYLIĞA YANSITILACAK YÜZDE 25 TEMMUZ ZAMMI

Emeklinin kök aylık tutarı ile ek ödemesinin toplamı 7 bin 500 liranın altındaysa, her ay parası 7 bin 500 liraya tamamlanarak yatırılıyor. Yüzde 25 Temmuz zammı kök aylığa yansıtılacak. Çıkan tutara kök aylığı 4 bin 780 lira 70 kuruşun altındaysa yüzde 5, üstündeyse yüzde 4 ek ödeme ilave edilecek. Yeni kök aylık ve ek ödemenin toplamı hesaba yatırılacak. Ancak bu tutar 7 bin 500 liranın altında kalıyorsa, emekliye 7 bin 500 lira ödenecek.

EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

SSK emeklilerinin zamlı maaşları yarından itibaren hesaplara yatırılmaya başlanacak. Bağ-Kur emeklileri ise 25 Temmuz'dan itibaren maaş alma günlerinde zamlı olarak emekli aylıklarını alacaklar.

E-DEVLET ÜZERİNDEN ZAM ORANLARI GÖRÜNTÜLENEBİLECEK

Emekliler, e-Devlet platformu üzerinden zam oranlarını görüntüleyerek hesaplamalarını yapabilecek. Bu sayede her emekli kendi maaşına özgü zam oranını öğrenme imkanına sahip olacak.

ÖRNEK EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

Örneğin; kök aylığı 6 bin lira olan bir emekli, 240 lira (maaşın yüzde 4'ü) ek ödeme ve bin 260 lira da '5510 Ek 19' ödemesiyle birlikte toplamda 7 bin 500 lira alıyordu.

Ancak Temmuz ayı zammıyla birlikte emeklinin yeni kök aylığı 7 bin 500 lira olacak. Yeni ek ödemesi de 300 lira (7.500 liranın yüzde 4'ü) olacak.

Bu hesaplamaya göre emeklinin hesabına artık 7 bin 800 lira yatırılacak. Bu şekilde, emekli 6 bin lira olan kök aylığına yüzde 25 zam alarak, maaşını 7 bin 500 liraya çıkarmış olacak. Yapılan ilave ek ödeme ile birlikte toplamda 300 lira daha kazanç elde edecek.