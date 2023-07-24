Uygun fiyatlı zincir marketlerden A101'de yeniden Apple fırsatı! A101 uygun fiyata iPhone 14 ve iPhone 14 Pro Max modellerini stoklarla sınırlı sayıda çok ucuza mağazalarına getiriyor.

iPhone 14 ve iPhone 14 Pro Max A101'de çok çok uygun fiyatlarla satışa çıkmaya hazırlanıyor! Zaman zaman Apple ürünlerini sınırlı sayıda çok ucuza getiren A101'de yeniden o günlerden biri.

Şüphesiz akıllu telefon dünyasında zirvede yer alan ve dolar kurunun artmasıyla artık Türkiye'de lüks tüketime giren iPhone modeller neyse ki zaman zaman zincir marketlerden A101'de uygun fiyatlarla yer alıyor. Ancak bu durumda elinizi hızlı tutmanız gerek çünkü sınırlı sayıda yer alacak.

A101'de çok avantajlı fiyata yer alan iphone modellerden bu ay serinin son modelleri iPhone 14 ve iPhone 14 Pro Max yer alıyor.

Son zamlardan sonra iPhone sahibi olmak isteyen vatandaşlar için A101'den dev fırsat geliyor. A101'de iPhone 14 ve iPhone 14 Pro Max sınırlı sayıda raflardaki yerini çok uygun fiyata alacak.

Peki iPhone 14 ve iPhone 14 Pro Max fiyatları ne kadar?

Apple İphone 14 Pro Max 256 GB siyah: 69.999 TL

Apple İphone 14 Pro Max 512 GB gold: 74.999 TL

Apple İphone 14 Pro Max 512 GB mor: 74.999 TL