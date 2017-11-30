Afra Saraçoğlu’nun yeni tarzı

Dünyaca ünlü model Adriana Lima’ya benzerliği ile bilinen 20 yaşındaki genç oyuncu Afra Saraçoğlu Nişantaşı’ndaki bir geceye katıldı. Saraçoğlu geceye katıldığı kıyafet ile herkesin dikkatini çekmeyi başardı. Fazilet Hanım Ve Kızları dizisi ile kendini kanıtlayan Afra Saraçoğlu magazin gündeminde yer almaya devam ediyor.

Afra Saraçoğlu kimdir?

Afra Saraçoğlu 2 Aralık 1997 tarihinde dünyaya gelmiştir. Afra Saraçoğlu başrollerini Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay ile paylaşmıştır. İkinci şans filminde Nurgül Yeşilçayın kızı karakterine hayat vermektedir. Ünlü oyuncu Özcan Deniz genç oyuncu Afra Saraçoğlu’nu sosyal medya üzerinden keşfetmiştir. Bakışlarından etkilenmesinden dolayı Saraçoğlu’na rol teklifinde bulunmuştur.Afra Saraçoğlu aynı güzelliği gibi oyunculuk konusunda da gayet tecrübeli ve başarılı aktörler arasında yer almaktadır. 2017 senesinde Star TV’de yayımlanan başrolü Nazan Kesal’in üstlendiği Fazilet Hanım Ve Kızları isimli dizi filmde de rol almıştır. Aynı zamanda rol arkadaşları ise Deniz Baysal, Mahir Günşiray, Çağlar Ertuğrul, Tolga Güleç ve Alp Navruz gibi ünlü isimlerdir. Fazilet Hanım Ve Kızları isimli dizi filmde ünlü aktör Afra Saraçoğlu Ece Çamkıran isimli karaktere hayat vermiştir.