Aleyna Tilki 15 Yıl Sonraki Halini Instagram’da Paylaştı

Son zamanların en popüler şarkıcılarından biri olan Aleyna Tilki Instagram'da paylaştığı son hikayesi ile dikkat çekti. İşte Aleyna Tilki'nin o hikayesi ve detaylar!

Ünlü genç şarkıcı Aleyna Tilki, Instagram’da paylaştığı hikayesinde Fransız model ve oyuncu olan Brigitte Bardot’un gençlik fotoğrafını paylaşarak model Ali Bayramoğlu’nun kendisi hakkında şöyle söylediğini belirtti:”15 yıl sonraki beni anımsatıyormuş öyle söyledi.”

Brigitte Bardot kimdir?

28 Eylül 1934’de Fransa’nın Paris kentinde dünyaya geldi. 15 yaşındayken annesinin ısrarı ile şarkıcı olmaya karar verdi. Fakat Bardot şarkıcı olmasının önünde engeller olunca bir anda model oldu. Elle dergisine kapak olduktan sonra iyice ünlenen Bardot yapımcılarında dikkatini çekti ve sinema filmi teklifleri yağmaya başladı. Brigitte Bardot onlarca filmde rol aldı ve en güzel sarışınlar arasında ilk akla gelen isim olmayı başardı.

Aleyna Tilki Kimdir?

Aleyna Tilki, 28 Mart 2000’de Konya’da dünyaya geldi. Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasında izleyici tarafından ilk kez televizyonda görüldü. Aleyna Tilki, Ağustos 2016’da Emrah Karaduman’ın “Cevapsız Çınlama” adlı çalışmasında vokal olarak yer aldı. Aleyna Tilki ve Emrah Karaduman ikilisinin şarkısı YouTube’da 2016’da Türkiye’nin en çok izlenen video klibi oldu ve bir yıl içinde 300 milyondan fazla izlendi. Böylece Aleyna Tilki popüler olma yolunda ilk ve en büyük adımını atmış oldu. Aleyna Tilki, Temmuz 2017’de ilk solo single’ı “Sen Olsan Bari”yi yayımladı ve Youtube’da tekrar milyonlarca kez izlendi.

Single’lar

“Cevapsız Çınlama” (2016) – Türkiye’de

“Sen Olsan Bari” (2017) – Türkiye’de

Aleyna Tilki’nin Ödülleri ve adaylıkları

2016 Radyo Aydın Müzik Ödülleri Yılın Düeti “Cevapsız Çınlama” Kazandı

2017 Altın Kelebek Ödülleri En İyi Çıkış Yapan Aleyna Tilki Adaylık

En İyi Klip “Sen Olsan Bari” Adaylık

Yılın Şarkısı Adaylık