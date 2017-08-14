Aleyna Tilki Yeni Şarkısıyla YouTube’da Zirveye Oynuyor!

Aleyna Tilki yeni şarkısı Sen Olsan Bari ile YouTube'da da adından söz ettiriyor. İşte YouTube'da zirveye oynayan Aleyna Tilki'nin o klibi ve detayları!

Gündemden düşmeyen genç şarkıcı Aleyna Tilki geçtiğimiz ay “Sen Olsan Bari” şarkısının klibini YouTube’da yayınlamıştı. YouTube üzerinde yayınlanmasının üstünden daha bir ay bile geçmemiş olan Aleyna Tilki’nin Sen Olsan Bari klibi şimdiden 85 milyon izlenmeye ulaşmış durumda ve klibin izlenmeleri hızla artmaya devam ediyor.

Aleyna Tilki Sen Olsan Bari ile YouTube Başarısını Katlayacak

Aleyna Tilki’nin YouTube’daki yeni klibinin izlenmeleri bu şekilde devam ederse geçtiğimiz yıl YouTube’da en çok izlenen klip ünvanını da elinde bulunduran “Emrah Karaduman – Cevapsız Çınlama ft. Aleyna Tilki” klibinden de fazla izlenerek kendi rekorunu geçebilecek.

Belirttiğimiz üzere genç şarkıcı Aleyna Tilki, Sen Olsan Bari ile kendi başarısını katlayacak gibi gözüküyor. Şu anda 85 milyon izlenenen Sen Olsan Bari’nin söz ve müziğini Ersay Üner, düzenlemesini ise Ozan Çolakoğlu yaptı. Sen Olsan Bari klibinin yönetmenliğini ise Serdar Börcan gerçekleştirdi.

Bakalım Aleyna Tilki’nin yeni klibi Sen Olsan Bari önümüzdeki günlerde YouTube’da ne kadar izlenme sayısına ulaşacak? Ünlü şarkıcı kendi rekorunu kırabilecek mi?

Aleyna Tilki’nin Sen Olsan Bari klibi: