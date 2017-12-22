Alphabet Eric Schmidt’i Teknik Danışman Olarak Atadı

İçinde Google’ın da barındığı Alphabet şirketi Ocak 2018’den itibaren Eric Schmidt’in yönetim kurulu başkanlığı görevine ek olarak teknik danışmanlık görevine de getirildiğini açıkladı.

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Google’ın kurucusu ve şu anki Alphabet’in CEO’su Larry Page “ Eric 2001’den beri bize iş ve mühendislik uzmanlığı ile teknolojinin geleceği hakkında net bir vizyon kazandırdı.” dedi. Page ayrıca “Şirkette 17 yıllık görevine devam eden Schmidt, bilim ve teknoloji konularında teknik danışman olarak da bizlere yardımcı olacak.” açıklamasında bulundu.

Eric Schmidt ise “ Larry, Sergey, Sundar ve ben Alphabet’e geçiş evresinin doğru zamanda gerçekleştiğine inanıyoruz. Alphabet yapısı ve Google ile birlilkte diğer şirketler gelişmeye devam ediyor.” dedi. Schmidt ayrıca “Son yıllarda zamanımın büyük bir çoğunluğunu bilim ve teknoloji konularıyla birlikte hayırseverlik işleri için harcıyorum ve bu işlerimi geliştirmeyi planlıyorum” dedi.

John Hennessy ise “Eric Schmidt 17 yıldan uzun bir süredir bu çatı altında. Google’dan Alphabet’e doğru gerçekleşen yeni yapılamada etkili bir yönlendirme gerçekleştirdi ve yorulmak bilmeden bu etkinliğini devam ettiriyor. Alphabet şirketlerine teknik danışmanlık görevini yaparken yönetim kurulunda ki tutkularını da taşımaya devam edecek” dedi.

Alphabet şirketi hakkında bilgi vermek gerekirse Larry Page ve Sergey Brin’in 1998 yılında Google kurmasıyla Alphabet’in hikayesi başlıyor. Google kurulduğu günden bu yana arama motoru, Google Haritalar, Google Ads, Gmail, Google Drive, Android, Chrome, YouTube gibi çok kullanılan servislerle kullanıcıların hayatlarını kolaylaştırmış kullanıcıların en çok kullandığı ürün ve platformları oluşturmuştu. Ekim 2015’ten itibaren Google şirketleri Alphabet çatısı altında birleşmişti.