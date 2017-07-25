Android O Final Sürümü Ortaya Çıktı

Google’ın en başarılı mobil işletim sistemi olacak olan Android O serisi için meraklı bekleyiş son buluyor. İlk olarak Google I/O konferansından sonra beta sürümü yayınlanan yeni işletim sistemi, şimdilerde final sürümüyle gündemde. Yayınlanan yeni betalarıyla beraber son sürümün ne zaman geleceği merakla beklenen Android O işletim sisteminin sonunda final sürümü için adımlar atılmaya başlandı.

Android O Final Sürümü Ne Zaman Gelecek?

Son olarak beta 3 sürümüyle yayında olan Android O serisi geliştiriciler için birçok özelliği kullanıma sunmuştu. Bu kez final değişikliklerinin yapıldığı belirtilen Android O beta 4 sürümünün yayına gireceği belirtiliyor. Beta 4 sürümü geliştiriciler için yayınlanacak olan son sürüm olacak ve Android O işletim sisteminin şimdiye kadarki en kararlı sürümü olacak. Bu seriden sonra geliştiriciler için beta sürecinin bitmesi bekleniyor.

Daha sonra herkese açık sürümlerde de yeni betaların yayınlanacağı ve artık çok kısa bir süre içerisinde Android O işletim sistemi güncellemelerine geçileceği belirtiliyor. Tabi ki akıllı telefon markalarının uyum sürecine göre yeni sürümün yayılması biraz daha zaman alacak. Bu noktada hemen her marka için güncellemenin kesin olarak geleceği tarih ve geleceği akıllı telefon modelleri henüz belli değil. Geliştirici final sürümünden sonrada markaların resmi olarak yeni beta sürecini açıklamaları ve hedef akıllı telefonları belirteceklerini düşünüyoruz. Tabi ki Google ilk sırada olacak.