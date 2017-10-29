Android Oreo 8.1 Beta Nasıl Yüklenir? Hangi Modeller Destekleniyor?

Android Oreo 8.1 beta sürümü hangi telefonlar için destekleniyor? Android Oreo 8.1 beta sürümünü nasıl yükleyebiliriz? Yapılacak işlemler neler?

Android akıllı telefonlar için en önemli yazılım adımlarından biri olan Android Oreo güncellemesi, final sürümünden sonra ilk büyük güncelleme sürümüyle gündeme gelmeye başladı. Kısa süre önce yayınlanan Android Oreo 8.1 beta sürümüyle beraber beklentileri bir hayli arttıran Google, Android Oreo 8.1 sürümünün en önemli değişiklikleri yapan güncellemelerden biri olacağını kanıtlamış oldu.

Android Oreo 8.1 beta sürümünün yayınlanmasının hemen ardından ise en çok merak edilen konu, yeni işletim sistemi sürümünün nasıl yükleneceği oldu. Eğer desteklenen bir cihaz kullanıyorsanız yeni betayı hemen deneyebilirsiniz. Bunun için yapacaklarınıza bakalım.

Android Oreo 8.1 Beta Desteklenen Cihazlar

Sürümün nasıl yükleneceğinden söz etmeden önce desteklenen cihazları belirtelim. Desteklenen cihazlar içerisinde şimdilik Google serileri olduğunu da ekleyelim.

Pixel 2

Pixel 2 XL

Pixel C

Pixel

Pixel XL

Nexus 5X

Nexus 6P

Şimdilik beta sürümünü destekleyen cihazlar bu şekilde. Bunun dışında desteklenen cihazların Sony serileriyle genişletilebileceğini de ekleyelim.

Android Oreo 8.1 Nasıl Yüklenir?

Desteklenen cihazlardan sonra, gelelim Android Oreo 8.1 beta yükleme işlemine. Öncelikle bir kayıt oluşturmak gerekecek.

İşleme android.com/beta adresine girerek başlıyorsunuz.

Bu sayfaya girdiğiniz zaman doğrudan Gmail girişine yönlendirileceksiniz.

Telefonunuzda kullandığınız Gmail adresiniz ile buradan giriş yapıyorsunuz.

Şimdi desteklenen cihazların görüntülendiğini göreceksiniz.

Buradan kendi cihaz modelinizi seçmeniz gerekiyor.

Ardından ise cihazınızın hemen yanında yer alan “Enroll device” sekmesine tıklıyoruz.

Birkaç dakika içerisinde Android Oreo 8.1 beta bildirimi telefonunuza gelecektir.

Not: Beta sürecinde aynı sayfa üzerinden beta kaydından çıkmadığınız sürece, her yeni beta sürümünde bildirim ve yükseltme almaya devam edeceksiniz.