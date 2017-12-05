Android Oreo 8.1 Büyük Güncellemesi Yayınlandı! İşte Yenilikler

Google, bugün itibariyle bir dizi yeni yazılımlarını yayınladı. Önce Oreo Go haberinin verilmesi, ardından Google Files Go uygulamasının yayınlanması derken şimdi ise Android Oreo 8.1 sürümü yayına girdi. Geçtiğimiz aylarda geliştiriciler için yayınlanan beta sürümlerinden sonra yayınlanan Android Oreo 8.1 büyük güncellemesiyle beraber birçok yenilik de kullanıma girmiş oldu. Android Oreo 8.1 yeniliklerinden söz edecek olursak, ilk olarak sistemden değişikliklerin öne çıkmaya başladığını söylemek yanlış olmaz. Bu değişimlere daha detaylarıyla bakalım.

Android Oreo 8.1 Güvenli Web

İlk değişiklik web özelliği konusunda oldu. Artık web tarayıcılarında izinsiz yönlendirme yapan kötü niyetli URL’ler engellenecek. Daha güvenli bir internet sunulmuş olacak. Fakat tam olarak güvenlik sağlamak hala mümkün değil.

Parmak İzi Değişti

Parmak izi sensörü bulunan akıllı telefonlar için izinsiz giriş engelleme özelliği geldi. Parmak izi birkaç kez yanlış girildiğinde giriş engellemesi yapılabilecek. Böylece izinsiz denemelerin önüne geçilecek. Android Oreo 8.1 bu yönüyle oldukça başarılı olacak gibi duruyor.

Bildirim Sesleri İçin Düzenleme

Android Oreo 8.1 sonrasında bildirimlerin seslerine de bir düzenleme sınırı getirildi. Artık uygulama bildirimleri çok sık bir şekilde çalamayacak. Bunun içinde bir düzenleme yapılmış durumda.

Neural Network API

Android Oreo 8.1 sürümüyle gelen en büyük değişiklik Neural sistem olacak. Artık bu API kullanılarak donanımların çok daha kararlı çalışması sağlanacak. Bunun dışında donanımların en iyi değerlerinde çalışması sağlanacak.

Pixel Visual Core Pixel Serileri İçin Kullanıma Girdi

Android Oreo 8.1 sonrasında sadece Google Pixel modellerine gelecek olan bir güncelleme daha ortaya çıktı. Bu güncelleme ile görüntü işleme konusunda Pixel 2 modellerine eklenen işlemciler kullanıma sokulmuş oldu.

Genel düzenlemeler ve emoji iyileştirmelerinin de yapıldığı Android Oreo 8.1 sürümünün şu an yayında olduğunu da belirtelim.