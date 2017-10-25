Android Oreo 8.1 Geliştirici Ön Sürümü Yayına Girdi

Yeni Android sürümü, Ağustos ayında resmi olarak duyurulduktan sonra güncelleme çalışmaları gündeme gelmeye başladı. Bu noktada ilk adımı atan firma ise Sony olmuş ve XZ Pre modeli için güncellemeyi yayınlamıştı. Bunun hemen sonrasında Nokia 8 Oreo güncellemesi için beta sürüm yayınlandı. Ardı ardına gelen gelişmelerden sonra ise Google bir adım attı. Bu kez Android Oreo 8.1 geliştirici ön izleme sürümü yayınlandı. Yeni sürüm hakkında ilk yayının başlamasıyla beraber birçok detayda ortaya çıktı.

Android Oreo 8.1 Final Sürümüyle Ne Zaman Gelecek?

Yeni sürümün geliştiricilere açılmasından sonra Android Oreo 8.1 sisteminin getireceği yenilikler hakkında bazı bilgilendirmelerde yapıldı. İlk olarak bu özelliklere bakalım.

Artık otomatik doldurma sistemi akıllandı. Mesela kart bilgileriniz girerken güvenli bir şekilde otomatik doldurma yapılabiliyor.

Makine öğrenme sistemi ile telefonlara donanımsal olarak artı kazandırılıyor. Android Oreo 8.1 sonrasında telefonlarda ciddi bir hızlanma göreceğiz.

Yeni sistemde tüm hatalar gideriliyor.

Duvar kağıtlarında renk düzenlemesi geliyor.

Tüm bu yeniliklerin dışında Android Oreo 8.1 sürümüyle beraber Pixel 2 modellerinin birçok özelliği de aktif oluyor. Özellikle kamera sistemini geliştirmek için cihaza entegre edilen Visual Core işlemcilerinin çalışması sağlanıyor. Yeni güncellemenin denemelerinin ise 2018 yılında tamamlanması bekleniyor. Ocak ayında Android Oreo 8.1 final sürümünü göreceğiz.