Android Oreo 8.1 Yeni Beta Güncellemesi İlk Pixel Modellerini Zenginleştiriyor

Google, geçtiğimiz yaz sonunda yeni mobil işletim sistemi olan Android Oreo tanıtımını gerçekleştirdi. Bu süreçten sonra sürekli olarak, markaların güncelleme hazırlıkları ve benzeri konular gündeme geldi. Sony, Samsung, Nokia ve son olarak da OnePlus tarafından yayınlanmaya, beta sürecine alınmaya başlanan yeni mobil işletim sisteminin ilk büyük güncellemesi içinde çalışmalar başlamıştı. Google Android Oreo 8.1 sürümü olarak getireceğini açıkladığı ilk büyük güncelleme için geliştirici ön yüzünü de yayınlamıştı. Marka tarafından yayınlanan ve Pixel serilerine getirilen yeni geliştirici beta sürümünün, şimdi ise yeni bir güncellemesi daha yayınlandı.

Android Oreo 8.1 Güncellemesi Pixel ve Pixel XL Modellerine Yarayacak

Yeni beta sürümünün yayınlanmasının ardından ilk seri Pixel kullanıcıları içinde önemli haberler ortaya çıktı. Yeni betadan sonra Android Oreo 8.1 sürümünün Pixel 2 özelliklerini, ilk Pixel modellerine getireceği görüldü.

İlk olarak arama menüsünde bir düzenleme yapıldı. Android Oreo 8.1 yeni betaya göre Pixel ve Pixel XL modellerinde, Pixel 2 modelinde yer alan detaylı arama kullanıma girdi. Bu sayede kullanıcılar arama çubuğunu kullandıklarında, sadece uygulamaları arasında arama yapmayacak. Bunun dışında aramalar internet üzerinden öneriler ve otomatik doldurmalarla zenginleştirilecek.

İlk Pixel modellerine facelift özelliğini de ekleyen yeni güncelleme, Pixel 2 ile Pixel 1 arasındaki farkı en aza indirecek gibi gözüküyor. Android Oreo 8.1 güncellemesinin son halinin yayınlanmasının ardından da bu konuda çok daha önemli değişimlerin olması beklenmekte.