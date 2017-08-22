Android Oreo En Önemli Yenilikler ve Android Oreo Alacak Modeller

Uzunca bir süredir beklediğimiz işletim sistemi, Android Oreo sonunda yayınlandı. Tutulmayla beraber dün son tanıtımı yapılan ve adı açıklanan mobil işletim sistemi artık yayında. Epey bir süredir beklenmesiyle beraber bu sürümde en çok merak uyandıran konu, yeniliklerin neler olacağı ve en önemlisi hangi modellerin güncellemeyi alacağı. Önemli özelliklerle beraber hangi modellerin güncellemeler alacağına bakalım.

Android Oreo Uygulama Bildirimleri Değişiyor

İlk yeniliğimiz uygulama bildirimleri konusunda. Android Oreo işletim sistemini kullanan cihazlarda uygulamalara gelen bildirimler, doğrudan uygulamanın köşesinde konumlandırılacak. Kullanıcı uygulama uzun süre basılı tuttuğunda ise bildirimleri açılan menü kutucuğundan okuyabilecek. Ayrıca bildirimlerin sayılarının da görüntülendiğini göreceğiz. Burada tek önemli nokta, uygulamalarında bu özelliği destekleyecek şekilde güncellemesinin gerekmesi.

Resim İçerisinde Resim

Android Oreo ile gelen bir diğer yenilik ise gelişmiş resim içerisinde resim modu. Aslında Android Nougat ile temelleri atılan özellikle beraber kullanıcılar bir yandan işlerini takip ederken bir yandan video izleyebilecek. Mesela postalarınızı kontrol ederken, bir yandan da video izleyebileceksiniz. Yine burada en önemli nokta uygulama destekleri. Her uygulama bu özelliği desteklemeyecek.

Pil Tüketimi İçin En İyi Optimizasyon

Android Oreo, akıllı telefonların pillerinin daha uzun süre dayanmasını sağlayacak. Bunun için yapılan optimizasyon bir yana, artık Doze modu geliştirilecek. Ayrıca kullanıcılara sürekli arka planda çalışan uygulamalar hatırlatılacak. Böylelikle kullanıcı arka planda çalışan uygulamaların pil tüketimini doğrudan kontrol edebilecek.

Metin Seçimleri Kolaylaşacak

Bir yazı ya da bir internet sayfasında herhangi bir metni kopyalamak ya da herhangi bir metni kesmek için kullanılan kontrollerde değiştirildi. Artık kullanıcılar çok daha rahat seçim yapabilecekleri gibi çok daha fazla seçenekle kontrol sağlayabilecekler.

Emojiler Artıyor, Kelime Tahminleri Çok Daha Başarılı

Mesajlaşmayı seven kullanıcılar içinde Android Oreo önemli yenilikler sunuyor. Yeni emoji destekleri bir yana dursun, artık kelime tamamlama tahminleri de çok daha başarılı ve kararlı olacak. Yeni sürüm bu yönden çok daha başarılı olacak.

Android Oreo Alacak Olan Modeller

Önemli özelliklerden sonra geçelim güncelleme alacak modellere. Marka marka bu serileri incelemek gerekecek.

Samsung Güncelleme Alacak Cihazlar

Galaxy S8

Galaxy S8 Plus

Galaxy S7 Edge

Galaxy S7

Galaxy Note 8

Galaxy A3, A5, A7, A8 (2017) modeller ve A9, A7, A5, A8 (2016) modeller

Galaxy J7 Max, Pro, Prime

Note FE

Sony Güncelleme Alacak Modeller

Xperia XZ Pre

Xperia L1

Xperia XA1

Xperia XA1 Ultra

Xperia X Performans

Xperia XZ

Xperia X

Xperia Z5

Xiaomi Güncelleme Alacak Modeller

Mi 6

Redmi Note 5

Mi Max

Mi Max 2

Mi Note 2

Mi 5X

Redmi Note 4

Mi S5 Plus

Redmi 5A

Nokia Güncelleme Alacak Modeller

Tüm yeni seriler Nokia 3 dahil

HTC Güncelleme Alacak Modeller

HTC 10, Evo

HTC U Play, Ultra

HTC Desire 10 Pro, Lifestyle

HTC U11

Motorola Güncelleme Alacak Modeller

Moto G5, Plus

Moto G4, Plus

Moto Z Play, Style, Force modelleri

Moto Z

Moto Z2 Play

LG Güncelleme Alacak Modeller

LG G6

LG G5

LG V10, V20, V30 modelleri

LG X Venture

LG Q6

LG Q8

LG Pad IV

ASUS Güncelleme Alacak Modeller

Asus Zefone 4 (tüm seri)

Asus Zenfone 3 (tüm seri)

Zenfone Go ve AR

Zenpad Z8s, 3s modelleri, ve Z10 modeli

OnePlus Güncelleme Alacak Modeller

OnePlus 5

OnePlus 3T ve 3

Huawei Güncelleme Alacak Modeller

Huawei P10 Plus

Huawei P10

Huawei P9 Lite

Huawei Honor 9

Huawei P8 Lite

Huawei Nova Lite

Huawei Nova 2, Nova 2 plus

Huawei Honor 8 Pro

Huawei GR3

Huawei Mate 9 modelleri

Lenovo Güncelleme Alacak Modeller

Lenovo K6 Note ve K6 Power

Lenovo Zuk Z2 Pro ve Zuk Edge

Google Güncelleme Alacak Cihazlar