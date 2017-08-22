Android Oreo En Önemli Yenilikler ve Android Oreo Alacak Modeller

Uzunca bir süredir beklediğimiz işletim sistemi, Android Oreo sonunda yayınlandı. Tutulmayla beraber dün son tanıtımı yapılan ve adı açıklanan mobil işletim sistemi artık yayında. Epey bir süredir beklenmesiyle beraber bu sürümde en çok merak uyandıran konu, yeniliklerin neler olacağı ve en önemlisi hangi modellerin güncellemeyi alacağı. Önemli özelliklerle beraber hangi modellerin güncellemeler alacağına bakalım.
Android Oreo Uygulama Bildirimleri Değişiyor
İlk yeniliğimiz uygulama bildirimleri konusunda. Android Oreo işletim sistemini kullanan cihazlarda uygulamalara gelen bildirimler, doğrudan uygulamanın köşesinde konumlandırılacak. Kullanıcı uygulama uzun süre basılı tuttuğunda ise bildirimleri açılan menü kutucuğundan okuyabilecek. Ayrıca bildirimlerin sayılarının da görüntülendiğini göreceğiz. Burada tek önemli nokta, uygulamalarında bu özelliği destekleyecek şekilde güncellemesinin gerekmesi.
Resim İçerisinde Resim
Android Oreo ile gelen bir diğer yenilik ise gelişmiş resim içerisinde resim modu. Aslında Android Nougat ile temelleri atılan özellikle beraber kullanıcılar bir yandan işlerini takip ederken bir yandan video izleyebilecek. Mesela postalarınızı kontrol ederken, bir yandan da video izleyebileceksiniz. Yine burada en önemli nokta uygulama destekleri. Her uygulama bu özelliği desteklemeyecek.
Pil Tüketimi İçin En İyi Optimizasyon
Android Oreo, akıllı telefonların pillerinin daha uzun süre dayanmasını sağlayacak. Bunun için yapılan optimizasyon bir yana, artık Doze modu geliştirilecek. Ayrıca kullanıcılara sürekli arka planda çalışan uygulamalar hatırlatılacak. Böylelikle kullanıcı arka planda çalışan uygulamaların pil tüketimini doğrudan kontrol edebilecek.
Metin Seçimleri Kolaylaşacak
Bir yazı ya da bir internet sayfasında herhangi bir metni kopyalamak ya da herhangi bir metni kesmek için kullanılan kontrollerde değiştirildi. Artık kullanıcılar çok daha rahat seçim yapabilecekleri gibi çok daha fazla seçenekle kontrol sağlayabilecekler.
Emojiler Artıyor, Kelime Tahminleri Çok Daha Başarılı
Mesajlaşmayı seven kullanıcılar içinde Android Oreo önemli yenilikler sunuyor. Yeni emoji destekleri bir yana dursun, artık kelime tamamlama tahminleri de çok daha başarılı ve kararlı olacak. Yeni sürüm bu yönden çok daha başarılı olacak.
Android Oreo Alacak Olan Modeller
Önemli özelliklerden sonra geçelim güncelleme alacak modellere. Marka marka bu serileri incelemek gerekecek.
Samsung Güncelleme Alacak Cihazlar
- Galaxy S8
- Galaxy S8 Plus
- Galaxy S7 Edge
- Galaxy S7
- Galaxy Note 8
- Galaxy A3, A5, A7, A8 (2017) modeller ve A9, A7, A5, A8 (2016) modeller
- Galaxy J7 Max, Pro, Prime
- Note FE
Sony Güncelleme Alacak Modeller
- Xperia XZ Pre
- Xperia L1
- Xperia XA1
- Xperia XA1 Ultra
- Xperia X Performans
- Xperia XZ
- Xperia X
- Xperia Z5
Xiaomi Güncelleme Alacak Modeller
- Mi 6
- Redmi Note 5
- Mi Max
- Mi Max 2
- Mi Note 2
- Mi 5X
- Redmi Note 4
- Mi S5 Plus
- Redmi 5A
Nokia Güncelleme Alacak Modeller
- Tüm yeni seriler Nokia 3 dahil
HTC Güncelleme Alacak Modeller
- HTC 10, Evo
- HTC U Play, Ultra
- HTC Desire 10 Pro, Lifestyle
- HTC U11
Motorola Güncelleme Alacak Modeller
- Moto G5, Plus
- Moto G4, Plus
- Moto Z Play, Style, Force modelleri
- Moto Z
- Moto Z2 Play
LG Güncelleme Alacak Modeller
- LG G6
- LG G5
- LG V10, V20, V30 modelleri
- LG X Venture
- LG Q6
- LG Q8
- LG Pad IV
ASUS Güncelleme Alacak Modeller
- Asus Zefone 4 (tüm seri)
- Asus Zenfone 3 (tüm seri)
- Zenfone Go ve AR
- Zenpad Z8s, 3s modelleri, ve Z10 modeli
OnePlus Güncelleme Alacak Modeller
- OnePlus 5
- OnePlus 3T ve 3
Huawei Güncelleme Alacak Modeller
- Huawei P10 Plus
- Huawei P10
- Huawei P9 Lite
- Huawei Honor 9
- Huawei P8 Lite
- Huawei Nova Lite
- Huawei Nova 2, Nova 2 plus
- Huawei Honor 8 Pro
- Huawei GR3
- Huawei Mate 9 modelleri
Lenovo Güncelleme Alacak Modeller
- Lenovo K6 Note ve K6 Power
- Lenovo Zuk Z2 Pro ve Zuk Edge
Google Güncelleme Alacak Cihazlar
- Google Pixel tüm modeller ve Nexus son seri modeller.