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Android Oreo En Önemli Yenilikler ve Android Oreo Alacak Modeller

Android Oreo güncellemesi yayınlandı. Android Oreo alacak telefonlarda ortaya çıkmaya başladı. Android Oreo önemli özellikler ve güncelleme alan seriler!

Uzunca bir süredir beklediğimiz işletim sistemi, Android Oreo sonunda yayınlandı. Tutulmayla beraber dün son tanıtımı yapılan ve adı açıklanan mobil işletim sistemi artık yayında. Epey bir süredir beklenmesiyle beraber bu sürümde en çok merak uyandıran konu, yeniliklerin neler olacağı ve en önemlisi hangi modellerin güncellemeyi alacağı. Önemli özelliklerle beraber hangi modellerin güncellemeler alacağına bakalım.

Android Oreo Uygulama Bildirimleri Değişiyor

İlk yeniliğimiz uygulama bildirimleri konusunda. Android Oreo işletim sistemini kullanan cihazlarda uygulamalara gelen bildirimler, doğrudan uygulamanın köşesinde konumlandırılacak. Kullanıcı uygulama uzun süre basılı tuttuğunda ise bildirimleri açılan menü kutucuğundan okuyabilecek. Ayrıca bildirimlerin sayılarının da görüntülendiğini göreceğiz. Burada tek önemli nokta, uygulamalarında bu özelliği destekleyecek şekilde güncellemesinin gerekmesi.

Resim İçerisinde Resim

Android Oreo ile gelen bir diğer yenilik ise gelişmiş resim içerisinde resim modu. Aslında Android Nougat ile temelleri atılan özellikle beraber kullanıcılar bir yandan işlerini takip ederken bir yandan video izleyebilecek. Mesela postalarınızı kontrol ederken, bir yandan da video izleyebileceksiniz. Yine burada en önemli nokta uygulama destekleri. Her uygulama bu özelliği desteklemeyecek.

Android Oreo

Pil Tüketimi İçin En İyi Optimizasyon

Android Oreo, akıllı telefonların pillerinin daha uzun süre dayanmasını sağlayacak. Bunun için yapılan optimizasyon bir yana, artık Doze modu geliştirilecek. Ayrıca kullanıcılara sürekli arka planda çalışan uygulamalar hatırlatılacak. Böylelikle kullanıcı arka planda çalışan uygulamaların pil tüketimini doğrudan kontrol edebilecek.

Metin Seçimleri Kolaylaşacak

Bir yazı ya da bir internet sayfasında herhangi bir metni kopyalamak ya da herhangi bir metni kesmek için kullanılan kontrollerde değiştirildi. Artık kullanıcılar çok daha rahat seçim yapabilecekleri gibi çok daha fazla seçenekle kontrol sağlayabilecekler.

Android Oreo

Emojiler Artıyor, Kelime Tahminleri Çok Daha Başarılı

Mesajlaşmayı seven kullanıcılar içinde Android Oreo önemli yenilikler sunuyor. Yeni emoji destekleri bir yana dursun, artık kelime tamamlama tahminleri de çok daha başarılı ve kararlı olacak. Yeni sürüm bu yönden çok daha başarılı olacak.

Android Oreo

Android Oreo Alacak Olan Modeller

Önemli özelliklerden sonra geçelim güncelleme alacak modellere. Marka marka bu serileri incelemek gerekecek.

Samsung Güncelleme Alacak Cihazlar

  • Galaxy S8
  • Galaxy S8 Plus
  • Galaxy S7 Edge
  • Galaxy S7
  • Galaxy Note 8
  • Galaxy A3, A5, A7, A8 (2017) modeller ve A9, A7, A5, A8 (2016) modeller
  • Galaxy J7 Max, Pro, Prime
  • Note FE

Sony Güncelleme Alacak Modeller

  • Xperia XZ Pre
  • Xperia L1
  • Xperia XA1
  • Xperia XA1 Ultra
  • Xperia X Performans
  • Xperia XZ
  • Xperia X
  • Xperia Z5

Xiaomi Güncelleme Alacak Modeller

  • Mi 6
  • Redmi Note 5
  • Mi Max
  • Mi Max 2
  • Mi Note 2
  • Mi 5X
  • Redmi Note 4
  • Mi S5 Plus
  • Redmi 5A

Nokia Güncelleme Alacak Modeller

  • Tüm yeni seriler Nokia 3 dahil

HTC Güncelleme Alacak Modeller

  • HTC 10, Evo
  • HTC U Play, Ultra
  • HTC Desire 10 Pro, Lifestyle
  • HTC U11

Motorola Güncelleme Alacak Modeller

  • Moto G5, Plus
  • Moto G4, Plus
  • Moto Z Play, Style, Force modelleri
  • Moto Z
  • Moto Z2 Play

LG Güncelleme Alacak Modeller

  • LG G6
  • LG G5
  • LG V10, V20, V30 modelleri
  • LG X Venture
  • LG Q6
  • LG Q8
  • LG Pad IV

ASUS Güncelleme Alacak Modeller

  • Asus Zefone 4 (tüm seri)
  • Asus Zenfone 3 (tüm seri)
  • Zenfone Go ve AR
  • Zenpad Z8s, 3s modelleri, ve Z10 modeli

OnePlus Güncelleme Alacak Modeller

  • OnePlus 5
  • OnePlus 3T ve 3

Huawei Güncelleme Alacak Modeller

  • Huawei P10 Plus
  • Huawei P10
  • Huawei P9 Lite
  • Huawei Honor 9
  • Huawei P8 Lite
  • Huawei Nova Lite
  • Huawei Nova 2, Nova 2 plus
  • Huawei Honor 8 Pro
  • Huawei GR3
  • Huawei Mate 9 modelleri

Lenovo Güncelleme Alacak Modeller

  • Lenovo K6 Note ve K6 Power
  • Lenovo Zuk Z2 Pro ve Zuk Edge

Google Güncelleme Alacak Cihazlar

  • Google Pixel tüm modeller ve Nexus son seri modeller.
Kategoriler: Android Mobil Teknoloji Haberleri
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