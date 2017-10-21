Android Oreo Güncellemesinden Önce Galaxy S8 Sistem Güncellemesi Geldi

Galaxy S8 akıllı telefonları için yeni bir güncelleme geldi. Galaxy S8 güncellemesinin sunduğu yenilikler neler? Galaxy S8 güncelleme özellikleri!

Samsung’un en başarılı akıllı telefonlarından biri olarak değerlendirilen Galaxy S8 serisi, tanıtılan tüm yeni akıllı telefon modellerine rağmen hala ciddi seviyede ilgi görüyor. Yeni seri akıllı telefonlarında kullandığı sonsuz ekran yapısı ve donanım özellikleri sayesinde, daha uzun sürede Galaxy S8 serisine gösterilen ilginin de devam edeceğini düşünüyoruz.

Tüm bunlarla beraber markanın yeni modellerine yazılım desteğinin de uzun süre devam edeceği belirtiliyor. Yayınlanacak büyük Android Oreo güncellemesinden önce gelen Galaxy S8 güncellemeleri de bu durumu kanıtlamakta. Son güncelleme ise dün itibariyle yayına girdi.

Galaxy S8 Güncellemesinin Detayları

Başlamadan önce belirtelim, güncelleme Android Oreo işletim sistemi için hazırlık sürecinin bazı detaylarını barındırıyor. Bunun dışında önemli hata iyileştirmeleri de söz konusu. Yapılan iyileştirmeleri madde madde yazacak olursak;

DeX platformu için uyum çalışması yapıldı.

Kullanıcı arayüzü iyileştirmeleri yapıldı.

Galaxy S8 güncellemesi sonrasında Ekim ayı güvenlik yamaları geldi.

sonrasında Ekim ayı güvenlik yamaları geldi. Portre modu çalışmaları ortaya çıktı.

Genel hata iyileştirmeleri ve performans düzenlemeleri yapıldı.

Batarya iyileştirilmesi yapıldı.

480 MB boyutunda olan Galaxy S8 güncellemesinin detayları bu şekilde açıklandı. Güncellemenin OTA üzerinden yayınlandığını belirtelim. Telefonunuzun ayarlar kısmından güncellemeyi yapabilirsiniz.