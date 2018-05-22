Android Oyunlarını PC’de Oyna Bluestack İndir

Bluestack indirdikten sonra android işletim sistemine sahip cihazlarda oynadığınız tüm oyunları masaüstü bilgisayarlarınızda da oynayabilirsiniz. Cep telefonları ve tabletler için üretilen özel oyunları, laptop veyahut masaüstü bilgisayarlarınızda oynamak isterseniz Bluestack indirmeniz yeterli olacaktır.

Tamamen ücretsiz bir kurulum uygulaması olan Bluestack, indirdiğiniz her şeyi rahatlıkla çalıştırmanızı sağlayacaktır. Windows işletim sistemine sahip cihazlar için android kurulumu artık hayal olmaktan çıkmaktadır.

Bluestack Nedir?

Bluestack android dosyası çalıştırma programı olarak bilinen android simülatörüdür. https://www.indirson.com/bluestacks-2/ adresinden kolayca indirebilirsiniz. Yalnızca oyunlar için değil android uyumlu olan diğer uygulamalar için de bu programın kullanılması mümkündür. Kurulum konusunda birtakım soru işaretlerine neden olan android simülatörü bilgisayarınızın türüne göre kurulmaktadır.

Hızı yavaş olan, işlemcisi zayıf bilgisayarlarda Bluestack programın kurulumu bir hayli uzun sürebilmektedir. Daha seri bilgisayarlarda kurmak da kullanmak da bir hayli basittir.

Bluestack Özellikleri

Bluestack, android cihazlarda yapabildiğiniz birçok adımı size sağlayan uygulamalardan bir tanesidir. Bilgisayarınıza indirdikten hemen sonra kullanmaya başlayacağınız bu programda; ekran görüntüsü alma, oyun ya da uygulama aktive etme, canlı yayın yapabilme şansınız bulunmaktadır.

Dünya genelinde bulunan 1,5 milyonunun üzerinde android oyuna erişim fırsatı sunan Bluestack, kullanıcıların hemen hepsinin memnun kaldığı bir uygulamadır. Her yaştan kullanıcı tarafından tercih edilmekte ve binlerce kişi tarafından indirilmektedir. Kurulum süresini aştıktan sonra programın kendiyle ilgili soru işaretine neden olacak herhangi bir durum gözünüze çarpmayacaktır.

Kaynak: program uygulama indirme sitesi indir son