Android SwiftKey Klavyeyi Akıllandıran Güncelleme

Android işletim sistemi kullanan telefonların birçoğunda tercih edilen sanal klavye SwiftKey, sürekli olarak güncellemeler alıyor. Sanal klavye uygulaması için yayınlanan güncellemeler ise her seferinde biraz daha gelişmiş bir özelliği kullanıma sunuyor. En son geçtiğimiz ay içerisinde yayınlanan güncelleme sonrasında SwiftKey, daha akıllı tahminler yapacak şekilde yapay zeka geliştirmesi almıştı. Bu güncellemeden sonra ise firmanın akıllı tahmin çözümlerini biraz daha geliştirmek adına adımlar attığı ortaya çıktı. Bu kez yeni bir güncelleme daha geldi ve güncelleme sonrasında akıllı tahminler öne çıktı.

SwiftKey Outlook Ortaklığı

Android SwiftKey için gelen yeni güncelleme sonrasında, tahmin sisteminde Outlook etkisini göreceğiz. Açıklanan sisteme göre klavye, Outlook postalarınızda yer alan içeriklere göre daha kişisel ve daha mantıklı tahminler sunacak. Bunun için kullanıcının mail servisinden yararlanılacak. İlk etapta kafa karıştırıcı gibi gelse de kullanıcıya göre daha çok kişiselleşen bir klavye ile karşı karşıya olacağız.

Güncellemenin getirdiği yenilikler bununla kalmayacak. Bunun dışında genel hata ve tahmin düzenlemeleri, birkaç yeni tema düzeni ve en önemlisi de yeni dil destekleri SwiftKey sanal klavyesine ekleniyor. Yeni dil destekleriyle beraber dünya üzerinde kullanımının da artması beklenen SwiftKey klavyesinin güncellemesi için Google Play Store’a girmek yeterli olacak.