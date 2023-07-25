Yangının saat 21:08 itibariyle Kemer ilçesi Göynük Mahallesi değirmendere mezarlık mevkiinde başladığı bildirildi. Vali Ersin Yazıcı ''Kemer Devlet Hastanesi’nde 15 hastadan 13’ü evine gitti, 2 hastamız diğer hastanelere nakledildi” dedi.Yangına şu ana kadar 22 arazöz, 3 su ikmal aracı, 5 müdahale aracı ve 15 itfaiye ile müdahale edildiğinin altını çizen Vali Yazıcı, “13 iş makinesi hazırda müdahale ediyor. 22 iş makinesi yolda geliyor. 200 personel yangına müdahalede bulunuyor. Yangın yaklaşık 3,5 kilometre batı istikametinde ilerledi. 20 kilometre hızla esen rüzgarımız var. O yangının batının ilerlemesine neden oluyor.''dedi

Kemer girişinde bulunan akaryakıt istasyonunun etrafı kontrol altına alınmaya çalışılıyor çok sayıda araç bölgeye sevk ediliyor

Ersin yazıcı '' Yangının Kuzdere Mahallesi’ne ilerlemesi için ekipler çalışıyor. Yapacağımız çalışmayla yangının yolunu değiştirmeye çalışacağız” diye konuştu. Çevre illerden 20 iş makinesinin de yola çıktığı aktarıldı. iş makinesi ve arazöz sayısının 3 katına çıkacağı bildirilirken ''Sabah 05.30 itibarıyla elimizdeki hazırlanan 6 helikopter ve 4 uçağımız kalkacak. Çevre illerden de destek gelecek ama ilk sabah bizim hava araçlarımız havadan müdahaleye başlayacak.'' dedi .