Apple logolu bir çift spor ayakkabı, müzayede evi Sotheby’s tarafından 50 bin dolar başlangıç fiyatıyla açık artırmaya çıkarıldı.

Apple'ın 1990’larda çalışanları için yaptırdığı bu beyaz ayakkabıların üzerinde Apple’ın gökkuşağı renklerindeki eski logosu yer alıyor. Müzayede evi Sotheby’s bu ayakkabının "görülen en nadir ürünlerden" olduğunu söyleyerek açık arttırmaya çıkardı.

KUTUSUNDAN HİÇ ÇIKARILMAMIŞ

Açık artırma ilanında Omega tarafından üretilen 41 numara deri ayakkabının kutusunda ve hiç kullanılmamış olduğu da eklendi.

Geçtiğimiz günlerde de açılmamış ilk seri iPhone’lardan 2007 model bir iPhone 190 bin doların üzerinde satılmıştı.