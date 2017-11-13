Apple iPhone X’in Çentiğini Kaldıran Uygulamalara İzin Verdi

Teknoloji devi Apple’ın Eylül ayında tanıttığı ve geçtiğimiz günlerde satışa sunduğu iPhone X modeli kullanıcılar tarafından çok sevilse de iPhone X’in tamamen cam olan ön yüzünde bulunana çentik kullanıcıların canını sıkmıştı.

Kullanıcıların iPhone X’in çentiği hakkında olumsuz düşüncelerini duyan geliştiriciler iPhone X’in çentiğini çeşitli yollarla çentiği kaldırmanın arayışı içine girmişlerdi. Çentik sorununu duvar kağıdı uygulamsıyla çözen geliştiricilerin bu tarz uygulamaları Apple tarafından onaylandı.

Notch Remover adındanki uygulama Apple tarafından App Store şartlarına uygun görüldü ve uygulamanın App Store’da yer almasına karar verildi. Kullanıcılar bu yeni uygulamayı iPhone X’lerine yükleyerek iPhone X’in çentikli yapısını bir duvar kağıdı ile kaldırabilecekler. Bakıldığında gözel bir bütün halde gelecek olan iPhone X’in üst kısmı her ne kadar ekranı biraz küçültse de kullanıcılar bu durumdan oldukça memnun.

App Store Üzerinden İndirilebiliyor!

iPhone X kullanıyorsanız ve ekranın küçülmesi herhangi bir sorun teşkil etmiyorsa App Store üzerinden 0.99 dolara Notch Remover uygulamasını indirebilirisiniz.