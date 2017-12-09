Apple Shazam’ı 400 Milyon Dolara Satın Aldı

Teknoloji devi Apple popüler müzik tanıma uygulaması olan Shazam’ı 400 milyon dolara satın aldığını açıkladı.

1999 yılında kurulan ve kurulduğu günden itibaren milyonlarca kullanıcı tarafından sevilerek kullanılan müzik tanıma uygulaması Shazam Apple tarafından 400 milyon dolara satın alındı. Apple ve Shazam’a yakın kaynakların aktardığı bilgilere göre satın alım çok yakın bir zamanda Apple ve Shazam tarafından duyurulabilir.

Kullanıcıların bilgisayarlarını, akıllı telefonlarını, tabletlerini ve giyilebilir teknoloji ürünlerini kullanarak çalan şarkıyı bulabildiği ya da herhangi bir reklamı arayıp bulabildiği uygulama olan Shazam pek çok uygulamaya da entegre olmuş durumdaydı.

Apple’ın sesli asistanı olan Siri, özellikle gençlerin çoğunlukla kullandığı sosyal medya uygulaması olan Snapchat’e entegre olan Shazam ile kullanıcılar bulundukları ortamda çalan müzikleri bulabiliyor ve onları çeşitli yerlerden dinleyip satın alabiliyordu. Kullanıcılar ayrıca Shazam’dan buldukları şarkıları Spotify ya da Apple Music çalma listelerine zahmetsizce ekleyebiliyordu.

Google’ın yeni akıllı telefonu olan Google Pixel 2 modelinde kendi müzik tanıma uygulamasına yer vermesi üreticiler için müzik tanıma uygulamalarının ne kadar önemli olduğunun bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Apple Music ile birlikte online müzik dinleme platformları arasındaki yerini güçlendirmek ve lider olmak isteyen Apple, Shazam’ı satın almasıyla birlikte elini daha da güçlendirdi gibi görünüyor.

50 Milyon Dolar Ciro Yapmıştı!

Geçtiğimiz yıl 50 milyon dolar ciro yaptığını açıklayan Shazam’ın Apple tarafından nasıl kullanılacağı ise merak konusu.