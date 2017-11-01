Apple Watch 3 ile Müzik Dönemi Başladı

Apple, bir yazılım furyası daha başlattı. Teknolojinin merkez markalarından biri olan Apple, bir bir yeni yazılımları için ilk güncellemeleri yayınlamaya başladı. İlk olarak iOS 11 işletim sisteminin beklenen güncellemesi, iOS 11.1 sürümü yayınlanmıştı. Şimdi ise Apple Watch 3 akıllı saatleri için beklenen güncelleme yayınlandı. WatchOS 4.1 sürümü olarak yayınlanan yeni güncellemenin, Apple Watch 3 akıllı saatlerine getirdiği en büyük artı ise müzik özelliği oldu. Apple Watch 3 için güncelleme sonrasında müzik dinleme özelliği aktif edildi.

Apple Watch 3 İle Müzik Devri Nasıl İşleyecek?

WatchOS 4.1 sürümünden sonra kullanıma açılmış olan bir özellik olsa da Apple Watch 3 müzik dinleme özelliği, saatin tanıtımında da yer almıştı. Fakat güncelleme sonrasında çok daha başarılı bir sistem sunulduğunu gördük.

Artık kullanıcılar ister Apple Music üzerinden isterse de radyo üzerinden sadece Apple Watch 3 akıllı saatlerini kullanarak müzik dinleyebilecek. Bunun için tek gereksinim ise Apple Watch 3 LTE modeli. Ne yazık ki şu an ülkemizde yer almayan model olan Apple Watch 3 LTE modelinde bu destekler aktif hale geldi. Diğer serilerde radyo kullanımı ve Apple Music üzerinden müzik dinleme desteği henüz tam olarak aktif değil.