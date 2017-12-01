Apple Watch için AliveCor Kardiobant Onaylandı

Apple Watch serisi, güçlü donanımları ve aynı şekilde güçlü donanımları çalıştırabilecek yazılımıyla akıllı saat sektörünün en gözde modellerinden bir tanesi. Son tanıtılan Apple Watch 3 serisi akıllı saatlerin ise bu konuda çok daha önde olduğunu görüyoruz. Sadece Apple’ın sunduğu teknolojiler değil, Apple Watch serisi için 3.parti teknolojilerde bir hayli sık gündeme geliyor. İşte bunlardan bir tanesi de AliveCor Kardiobant kayışları oldu. Apple Watch akıllı saat modellerini tam anlamıyla EKG okuyucu cihazlara çeviren AliveCor Kardiobant, ABD FDA onayını da alan ilk tıbbi cihaz aksesuarı oldu.

AliveCor Kardiobant İle EKG Okumak Mümkün

Daha çok hastanelerde bulunan ve kalp hastaları için hayati önem taşıyan EKG cihazlarını, her kullanıcının koluna taşıyacak olan AliveCor Kardiobant, hem donanım yönünde hem de yazılım yönünde oldukça başarılı bir sistem sunuyor.

Kayışın üzerine yerleştirilen bir sensör ve Apple Watch serisinde yer alan kalp ritim ölçer sensörlerini kullanan AliveCor Kardiobant, beraberinde SmartRhythm uygulamasıyla beraber geliyor. Bu yazılımla beraber kullanıcıların kalp atış hızının anlaşılması sağlanıyor. Kullanılan sensörler aynı zamanda anormal bir seyri tespit edebilme özelliğine sahip.

Satışa Çıktı Mı?

Sürekli olarak değil ama belli aralıklarla EKG çekimi yapabilen AliveCor Kardiobant, herhangi olumsuz bir durumda kullanıcının verilerini doğrudan belirtilen doktora gönderebiliyor. Bu şekilde doktorunuza verilerle beraber anında ulaşmanız mümkün hale getiriliyor. AliveCor Kardiobant kayışlarının şu an için satışlarının açılmaya başladığı belirtiliyor. Fakat dünyanın her ülkesinde satışların olması beklenmiyor.