Apple’dan Şükran Gününe Özel AirPods Reklamı

AirPods ile iPhone X uyumunu gösteren yeni bir reklam videosu yayınlandı. Apple tarafından yayınlanan AirPods videosunda yer alan tüm detaylar!

iPhone X ile gündemdeki yerini koruyan Apple, bir yandan yeni ürünleri için çalışmalarına devam ederken bir diğer yandan ise reklam çalışmalarını yoğunlaştırmaya başladı. Son olarak iPad modellerinin bilgisayarların yerini aldığını gösteren reklamlar yayınlanmıştı. iPad Pro ile iOS 11 gücünü gösteren reklam filminin hemen ardından bu kez Şükran Günü için özel bir reklam yayınlandı. AirPods kulaklıklarının kullanıldığı reklamda sürpriz ise iPhone X modeli oldu.

AirPods İle Müzik

Şükran Günü için yayınlandığı belirtilen reklam filminde, iPhone X ile çalışan ve müzik deneyimini üst düzeye çeken AirPods üzerinde duruluyor. Dans eden bir çiftin yer aldığı video “Sway” ismiyle resmi YouTube kanalı üzerinden paylaşılmış durumda.

Resmi kanal üzerinden paylaşılan videonun devam serilerinin geleceğini de ekleyelim. iPhone X ile diğer aksesuar serilerinin uyumu üzerinde durulacağı gösterilen videoların devamlarında nelerin geleceği ise merak konusu. Yeni videolardan önce şimdilik Şükran Günü için özel yayınlanan AirPods reklamını ekleyelim. Devam videoları geldikçe sitemizde yer vereceğiz.