Aynasız Fotoğraf Makinesi Nedir?

Dijitl SLR fotoğraf makinelerden ayrılan özelliği herhangi bir ayna mekanizmasına sahip olmamalarıdır. Dolayısıyla makine üzerinde ayna mekanizması ve pentaprizma gibi unsurlar yerine elektronik viewfinder gibi yenilikler yer almaktadır. Aynasız fotoğraf makinesi ile Dijital SLR

Dijitl SLR fotoğraf makinelerden ayrılan özelliği herhangi bir ayna mekanizmasına sahip olmamalarıdır. Dolayısıyla makine üzerinde ayna mekanizması ve pentaprizma gibi unsurlar yerine elektronik viewfinder gibi yenilikler yer almaktadır.

Aynasız fotoğraf makinesi ile Dijital SLR fotoğraf makinesi arasındaki temel farkları aşağıdaki görselde görebilirsiniz.

Dijital SLR fotoğraf makinelerinde ışık aynadan yansıyarak prizmaya ve oradan da vizöre bir optik görüntü aktarımı sağlar. Aynasız fotoğraf makinelerinde ise bu durum doğrudan sensöre yansıyan görüntü demektir. Aynı görüntünün kopyası ise; eğer varsa; dijital vizörde de görünecektir. Bu durumun sonucunda aynasız makineler daha hafif ve ergonomik hale gelmişlerdir.

Aynasız Fotoğraf Makine Sensörü

Farklı ölçülerde sensörlere sahip modeller olmakla birlikte, full frame hatta orta format aynasız fotoğraf makineleri de günümüzde yerini almıştır. Dijital Aynasız Fotoğraf Makine sensör boyutlarını aşağıda görebilirsiniz.

Aynasız Fotoğraf Makinelerinde Vizör

Bu tarz makinelerin vizör kısımları da DSLR lerdekin aksine optik değil dijitaldir. Bir nevi LCD ekranın yansıması ortalama 0,5” boyutundaki elektronik bir ekrana yansımaktadır. Elektronik vizör olmayan aynasız makineler de yer almaktadır. Bu tarz makinelerde LCD ekran yukarıdan ya da aşağıdan terse dönebilmekte ve selfie moduna gelebilmektedir.

Aynasız Fotoğraf Makine Markaları

İlk aynasız fotoğraf makinesi Olympus tarafından üretilmiştir. Sonrasında Sony, Pentax, Nikon, Canon, Fujifilm, Leica, Kodak, Sigma, Xiaomi aynasız fotoğraf makine modellerine sahiptir.

Aynasız Fotoğraf Makine Lensleri

Bu modeller için markaların üretmiş olduğu lensler olsa da sadece lens üreten firmaların da olduğunu söyleyebiliriz. Aynasız lensler, fotoğraf makinelerinde de olduğu gibi daha küçük yapılı lenslerden oluşabilmektedir. Bu sayede taşınabilirliği yüksek ve daha kaliteli sonuçlar alınabilecek lensler kullanılabilir.

Aynasız Fotoğraf Makine Shutter (Perde/Obtüratör)

Aynasız fotoğraf makineleri çoğu kişiyi yanıltsa da bilinen şey onların sadece ayna mekanizmasına sahip olmadıklarıdır. Shutter ya da perde mekanizması bu makinelerde de DSLR modellerde de yer almaktadır. Sistem olarak benzer olmalarına karşın DSLR makinelerdekinden farklı olarak elektronik shutter sistemine de sahiptirler. Bu da 1/8000sn perde hızını aşarak 1/32.000sn perde hızına erişmelerini sağlar.