4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği toplu sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos Salı günü itibarıyla başlayacak.

TRT Haber'in haberine göre, kamu işveren heyeti ile memur sendikaları arasında bir ay boyunca sürecek görüşmelerde, memur ve memur emeklilerini, yetkili konfederasyon olarak Memur-Sen temsil edecek.

Maaş artış oranlarıyla birlikte kira yardımının da aralarında bulunduğu 120 maddelik teklifi dün kamuoyuyla paylaşan Memur-Sen, teklif dosyasını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sundu.

"İNŞALLAH GÖRÜŞMELERİ UZLAŞMAYLA SONLANDIRACAĞIZ"

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından, konuya ilişkin açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 1 Ağustos Salı günü başlayacak görüşmelerin Bakanlığın sorumluluğunda olduğunu ve kendisinin de bizzat toplantılara katılacağını bildirdi.

Bakan Işıkhan, sendikaların teklifine ilişkin, "Taraflar ile bir araya geleceğiz. İnşallah görüşmeleri uzlaşmayla sonlandıracağız. Sizi davet edeceğiz." ifadelerini kullandı. Diğer taraftan , Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 1 Ağustos itibarıyla başlayacak olan 7. Dönem Toplu sözleşme görüşmelerine yönelik talep edecekleri zam oranlarını ve beklentilerini dün kamuoyu ile paylaştı.Memur-Sen Başlanı Ali Yalçın, önceliğin verilen vaadin yerine getirilmesi olduğunu belirterek, en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağı vaadi hatırlattı. Yalçın, 22 bin TL olabilmesi için bin 650 TL’lik eksiğin tazmin edilmesini talep etti.

Yalçın, “2024 yılı için 3’er aylık dönemler itibariyle refah payı dâhil, birinci üç ayda yüzde 35, ikinci üç ayda yüzde 10, üçüncü üç ayda yüzde 15, dördüncü üç ayda yüzde 10 artış istiyoruz. 2025 yılı için ise Türkiye’nin ekonomik verilerinin ve enflasyon rakamlarının iyileşeceğine dair inancımızla; 6’şar aylık dönemler itibariyle refah payı dâhil, birinci altı ayda yüzde 25 ve ikinci altı ayda yüzde 15 artış istiyoruz. İki yıllık süreçte toplamda yüzde 110 oransal artış teklif ediyoruz. Teklifimizle birlikte; vaat yerine getirildikten sonra en düşük kamu görevlisi maaşı 2024 Ocak ayında 29 bin 700 TL olacaktır” diye konuştu.

"AYLIK 7 BİN 650 LİRA KİRA YARDIMI''

Toplu sölzeşme ikramiyesinin aylık bin lira olarak ödenmesini, aylık 7 bin 650 lira kira yardımı verilmesini, birinci dereceye yükselmiş tüm kamu görevlilerinin ek göstergesinin 3600 olmasını ve yapılan vaadin yerine gelmesini, sözleşmelilerin kadroya geçiş sürecinde kapsam dışında tutulan sözleşmelilerin kadroya geçirilmesini, dini bayramlarda 4 bin 850 lira ikramiye ödenmesini, eş yardımının 2 bin, çocuk yardımının 500 lira ödenmesini ve bu yardımın emeklilere de verilmesini özellikle teklif ediyoruz.

"SEYYANEN ZAMMIN EMEKLİ KAMU GÖREVLİLERİNE DE YANSITILMASINI İSTİYORUZ"

Emeklilerin mağduriyetinin herkes ve Cumhurbaşkanlığı tarafından görüldüğü gerçeğini hatırlatıyor.8 bin 77 lira seyyanen zammın emekli kamu görevlilerine de yansıtılmasını ifade ediyor ve istiyoruz.

Gelir vergisinin yüzde 15'e sabitlenmesini, görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavlarının ihtiyari kurumların keyfine göre değil icbari olmasını KPDK'da önceden aldığımız karar gereği 3 yılı aşmayacak şekilde tüm kurumlarda görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavlarının zorunlu olarak yapılmasını istiyor ve teklif ediyoruz.