Emekli aylığı alanı herkese ilgilendiren son dakika haberi Başkan Erdoğan’dan geldi. Emekli maaşı alan vatandaşların maaşına ek 7.000 TL'lik karşılıksız ödeme alma hakkı bulunuyor. Emekliler için sevindirici haber Sabah saatlerinde açıklandı. %25'lik maaş zammı nedeniyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan ve son dönemlerde tepki üstüne tepki gösteren emekliler bu karara çok sevinecek. Üstelik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni alınan kararlar sonrasında yapılacak ödemelerin Nasıl ve ne zaman yapılacağını da duyurdu. Emekliye ek ödemesi 10 dakika gelişmeleri ve detaylar haberimizde…

TBMM genel kurulunda Geçtiğimiz günlerde emekli maaş zammı ile ilgili oylama yapılmış ve %25 zam oranı kabul edilerek yürürlüğe girmişti. Emekliler bu zam oranlarını beğenmedi ve bir süredir tepki üstüne tepki gösteriyor. Ancak ek zam içinde Yeni bir tarih verilmedi. Emekliler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün gece yarısı Bir açıklamada bulundu. Emeklilerden biraz sabretmelerini isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan zam için yılbaşını işaret etti. Fakat Erdoğan'ın emekliye Bir de Müjdeli haberi vardı.

EMEKLİYE 7000 TL'LİK DESTEK ÖDEMESİ YAPILACAK

%25'lik zam oranı yetersiz kalan emekliler için Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli bir müjde verdi. Kamu bankalarına talimat verdiğini duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli maaşı alanlara maaş ek ₺7.000'lik destek ödemesinin sağlanacağını duyurdu. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank emekliye destek ödemesi konusunda yetkilendirildi. Başvuru şartı ile emekli vatandaşlara nakit destek imkanı sağlanacak.

SSK BAĞ-KUR memur emeklisi vatandaşları için başvuru yöntemleri de belli oldu. Maaşa ek nakit destek almak isteyen emekliler başvuru işlemlerini e-devlet aracılığı ile maaş taşıma başvurusu yaparak gerçekleştirebileceği gibi aynı zamanda banka şubelerine giderek de başvuru yapma şansına sahip olacak.

ÖDEME KARŞILIKSIZ VE GERİ ÖDEMESİZ YAPILACAK

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank tarafından sağlanacak olan destek ödemesi tamamen karşılıksız ve geri ödemesiz şekilde olacak. Emekliler bu ödemeyi Maaş promosyonu olarak bankalardan olabilecek nokta fakat ödemeyi almak için son başvuru tarihi de var. Başvurularınızı 31 Temmuz 2023 tarihine kadar yaparak geri ödemesiz desteği anında alabilirsiniz. Bekleme Yok aynı gün içinde ödeme emeklinin IBAN numarasına yatıyor.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank'ın emekli promosyonu için tek bir şartı var. Emekli maaşınızı 3 yıllığına bu bankalardan birine taşıyarak maaşı buradan ayma taahhüdü vermek. Onun dışında herhangi bir ek koşul istenmiyor.