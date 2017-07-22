Beklenen Haber Geldi. LG G4 Android Nougat Yayında

Farklı tasarımı, üstün kamera özellikleriyle beraber çıktığı dönemde epey bir ilgi gören LG G4 akıllı telefonları, LG’nin en çok konuşulan amiral gemisi modellerinden biri olmuştu. Aldığı eleştirilere rağmen epey bir ilgi gören seriler için en iyi haber ise doğrudan LG’den gelmiş ve telefonların yazılım desteğinin daha uzun süre devam edeceği belirtilmişti. Yazılım desteği konusunda kullanıcılarına söz veren marka, Android Nougat güncellemesi içinde LG G4 modellerine yeşil ışık yakmıştı.

Çok uzun bir süredir beklenen LG G4 Android Nougat güncellemesiyse sonunda yayınlandı. LG G4 akıllı telefonları için yayınlanan Android Nougat güncellemesiyle beraber uzun bekleyiş de son bulmuş oldu. Yeni güncellemenin nasıl yükleneceği ve LG G4 serisine ne gibi özelliklerin geleceği de açıklandı. Hemen LG G4 Android Nougat detaylarına geçelim.

LG G4 Android Nougat Güncellemesi Nasıl Yapılır?

Güncellemeyi yüklemek isteyen kullanıcılar hemen telefonlarından yazılım güncellemesi bölümüne girmiş olsa da ne yazık ki şu an güncelleme OTA üzerinden yayınlanmadığı için bu kısımda güncelleme görmek mümkün değil. Bunun yerine kullanıcıların bilgisayar üzerinden güncelleme yapması gerekiyor.

Güney Kore’den yayınlanmaya başlayan ve bölge kısıtlaması olan LG G4 Android Nougat güncellemesini yüklemek için LG bilgisayar programını kullanmanız, telefon ile bilgisayarınızı bağlayacak uygulamayı kurduktan sonra ise bölgeyi de Güney Kore olarak seçmeniz gerekiyor.

Ardından güncelleme dosyasını indirerek LG G4 Android Nougat güncellemesini yapabilirsiniz. Fakat hemen belirtelim güncelleme bölge bölgede olsa yayınlanacak. Bu nedenle OTA üzerinden doğrudan güncelleme yapmak için bir süre daha bekleyebilirsiniz.