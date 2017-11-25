Beyazıt Öztürk Açıkladı! Beyaz Show bitiyor mu?

Beyazıt Öztürk’ün yapımcılığı ve sunuculuğu yaptığı Beyaz Show’un programının biteceği iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Bu iddia ise Televizyon yazarı olan Mesut Yar’ın köşesinde Beyazıt Öztürk’ün emekli olacağını böyle duyurmuştu:

Bir TV yöneticisi arkadaşım, “Beyazıt Öztürk bu yıl ‘Beyaz Show’a (Kanal D) noktayı koyacak” iddiasında bulundu. Beyaz’ın uzun bir süredir 22 yıllık bu klasikleşmiş işinden sıkıldığı söyleniyordu…Bu kulis doğruysa Beyaz, Amerika’da geniş kitlelere seslenen bir talk show sunucusu olma yaşındayken emekli olacak. Bir daha düşünmeli derim!

Mesut Yar’ın bu yazısının ardından çıkan haberler Beyaz Show bitiyor mu? diye yazıldı. Bir çok haber sitesi Beyaz’ın programının biteceğini haber yaptı. Beyaz Show’un 24 Kasım Öğretmenler Günü canlı yayınında Beyazıt Öztürk bu olaydan rahatsız olup konu ile ilgili geniş açıklamalarda bulundu.

Beyazıt Öztürk: ”Bunlar tamamen spekülasyon”

Beyazıt Öztürk, Beyaz Show’un canlı yayın programına programı bırakacağım söylenmiş diyerek sözlerine başladı ardından evet bırakıyorum diyerek seyirciye şaka yaptı. Ardından ise sert göndermeler yaparak ”Haber tamamen benden çıkmış spekülasyon yapmak istedim sizin sevginizi görmek istedim ne olur bırakmayın demenizi istedim Murat Boz’un Aslısı varsa Burak’ın Fahriyesi varsa benimde sizlerim var” diyerek programın bitmeyeceğini açıkladı.