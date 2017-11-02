BİM, Apple Aksesuarları için Bir Kez Daha Satışa Başlıyor

BİM Apple Aksesuarları satışına bir kez daha başlıyor. BİM hangi ürünleri satacak? Bu kez BİM, Apple Aksesuarlarını ne kadar fiyatla satacak?

BİM, düzenli aralıklarla teknoloji ürünlerini indirimli fiyatlara sunmaya başladı. Marketler zinciri tarafından yayınlanan ve düzenli olarak güncellenen Aktüel broşürleriyle beraber ortaya çıkan indirimlerde, zaman zaman teknoloji devlerinin ürünlerini görebiliyoruz. Marketler zincirinin bu şekilde indirimli olarak satışa sunduğu teknoloji ürünlerine son olarak Apple aksesuarları eklenmişti.

Sınırlı sayıda satışa çıkan Apple aksesuarlarında Earpods kulaklık ve USB şarj kablolarının uygun fiyatla satıldığını görmüştük. Yoğun ilgi gören BİM indirimi, sonrasında sadece dakikalar içerisinde Apple aksesuar ürünlerinin stokları tükenmişti. Son gelen haber sonrasında ise firmanın yeniden Apple aksesuarlarını satışa çıkaracağı öğrenildi.

BİM Hangi Apple Ürünlerini Satacak?

Bugün ortaya çıkan bilgiye göre market zinciri yeniden Apple aksesuarlarını satışa çıkaracak. Önümüzdeki hafta satılacak olan ürünlerin yine USB kabloları ve Earpods kulaklık olacağı açıklandı. 10 Kasım’dan sonra satışa çıkacağı belirtilen aksesuarların fiyatlarında ise bir değişim söz konusu olacak. 1 metre USB kablosu 39.90 TL, 2 metre kablo ise 49.90 TL fiyatla satılacak.

İlk indirimlerde 55 TL olan Earpods kulaklıklar ise 49.90 TL gibi bir fiyatla satışa çıkacak. Stokların ise yine oldukça sınırlı tutulacağını belirtelim.