Bitcoin Bir Hezimetle Daha Karşı Karşıya

Bitcoin için yeni bir düşüş dalgası başladı. Bitcoin bu kez neden değer kaybetti? Bitcoin sanal para birimi için son durum ne? İşte yeni bilgiler!

Piyasaya çok hızlı giren ve aynı hızla yükseliş elde eden sanal paralar, şu sıralar diplerde dolaşmaya başladı. Bir dönem 20 bin dolar değerine kadar çıkarak, hemen hemen her yatırımcının gündemine gelen Bitcoin içinde aynı durum geçerli olmaya başladı.

Çok ciddi rakamlara çıktığı günlerde balon ekonomi olarak değerlendirilen Bitcoin için yaşanan düşüşün nedenleri ise saymakla bitmez. İlk olarak Avrupa Komisyonu tarafından yapılan açıklamalarla başlayan düşüş eğilimi, ülke kararlarıyla beraber yeniden gündeme gelmeye başladı. Tam yeniden yükseliyor mu derken Bitcoin için açıklanan son bilgiler yeni bir düşüş trendi oluşturdu.

Bitcoin 13 Bin Dolara Kadar İndi

Bu kez sanal para biriminin düşmesine neden olan karar ise Güney Kore’nin açıklamaları oldu. Bundan sonraki süreçte tüm Bitcoin hareketlerinin izleneceği açıklandı. Tüm hareketlerin izleneceğinin açıklanması ve onaylı olmayan hesapların kapatıldığının açıklanması sonrasında Bitcoin yeniden düştü. 13 bin dolara kadar gerileyen Bitcoin dışında diğer sanal para birimlerinde de düşüşler yaşanmaya başladı.

En büyük oyunculardan biri olduğu bilinen Güney Kore’nin bu hareketin ardından işlemleri tamamen sınırlaması gibi bir ihtimalinde ortaya çıktığını ekleyelim. İddialar doğruysa ve Bitcoin tamamen sınırlanırsa, bu durumda çok daha büyük bir düşüş yaşanması bekleniyor. Belirttiğimiz gibi sanal parada 3.büyük adres Güney Kore. Bu nedenle ülkenin atacağı adımlar doğrudan değerlere etki ediyor. Gelişmeleri paylaşmaya devam edeceğiz.