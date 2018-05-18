Black Desert Online Steam’e Yüzde 50 indirim geldi!

Türkiye’nin en beğenilen MMORPG oyunu Black Desert Online, Ramazan içerikleri ve indirimlerle dolu yepyeni yamasıyla oyuncularıyla buluştu. Steam’e özel yüzde 50 indirimle tüm paketlere indirimli olarak ulaşacak olan oyuncular, geceleri Ramazan’a özel hazırlanan gökyüzüyle birlikte oyunun keyfini yaşayacak.

Dünyada ilk kez bir oyunun gece versiyonunda Ay ve Yıldız’ı bir arada görecek olan oyuncular, ayrıca Ramazan’a özel etkinliklere de kavuşacak. Birbirinden eğlenceli ve kazançlı etkinliklerin yanı sıra, Black Desert Online tarihinde ilk kez 3 sınıf birden oyuna eklendi. Bu yamayla birlikte Kara Şövalye, Mistik ve Striker karakterleri, Black Desert Online Türkiye sunucularında kendi kaderlerini çizecek, farklı maceralara girecek ve dünyanın en güçlüsü olmak için var olacak. Kendi grafik motoru Black Desert Engine’i kullanarak türünün en farklı ve gelişmiş oyunu haline gelen Black Desert Online, yayımlanan yamalar ile gelişmeye ve genişlemeye devam ediyor. Özellikle Steam duyurusu ardından 3 sınıfı birden oyuna ekleyen firma Ay ve Yıldız ile Türk oyunculara ayrı bir selam gönderiyor.

Kayıt olmak sizden, deneme fırsatı Pearl Abyss’den!

Deneme süresini 7 günden 14 güne çıkaran firma, oyunculara hem Steam üzerinde hem de kendi sitelerinde birçok farklı etkinlik sunuyor. Bunlardan en dikkat çekeni ise tüm paketlerde uygulanacak olan yüzde 50 indirim. Oyuna, 17 Mayıs yaması ile birlikte 3 farklı sınıfı aynı anda ekleyen Black Desert Online Steam üzerinden ve normal kayıtlarla gelecek olan yeni kullanıcılara özel Olvia sunucusunu da aktif etti. Bu sayede yeni kullanıcılar 55 seviyeye kadar rahat bir şekilde oyun oynayacak.

İndirim Heyecanı başladı!

17 Mayıs bakımından itibaren, 14 Haziran saat 02.59’a kadar yükseltme ve tüm paketlerde, bütün ödeme yöntemlerinde geçerli olmak üzere yüzde 50 indirim sağlanıyor. Oyunculara Türk oyun tarihinde ilk defa gökyüzünde Türk Bayrağı canlandırmasını buluşturacak oyun, kullanıcılarına bambaşka bir heyecanla buluşturuyor. Türk oyunculara verdiği önemi ve desteği bu hareketle birlikte tekrar yineleyen firma ise bu yama ile birlikte Türk oyuncuların kalbini tekrar fethetmeyi hedefliyor.

https://store.steampowered.com/app/836620

