Burun Estetiğinde Son Nokta Piezo Rinoplasti

Estetik alanında fazlasıyla ön planda yer alarak talep gören burun estetiği ameliyatı da teknolojik gelişmelerden fazlasıyla nasibini almış olan cerrahi müdahaleler olarak adlandırılmaktadır. Son döneme kadar klasik bir biçimde yapılarak hastaların istediklerini yerine getirme konusunda başarılı olan burun estetiği ameliyatı süreci; son dönemlerde yeni bir yöntemle talep edenlerin karşısına çıkmaya başladı. Burun estetiği teknolojisi içerisinde önemli bir konumda yer alacak olan bu yeni yöntem ile herhangi bir damar ya da sinire zarar vermeden bu müdahale sonuç verecek olup; aynı şekilde de kendini gösterecektir. Piezo Rinoplasti olarak adlandırılan bu son yöntem ile daha kısa süre içerisinde elverişli sonuçlar ortaya çıkacaktır.

Piezo Rinoplasti Nasıl Gerçekleşir?

Piezo Rinoplasti burun kemiğine herhangi bir zarar vermemekle beraber; aynı zamanda da damar ve sinirlere dahilinde de işlem yapılması gerekmeyen bir cerrahi müdahale olarak adlandırılmaktadır. Piezo Rinoplasti olarak gündeme gelecek olan son teknolojide ses dalgaları etkili bir biçimde kullanılarak; olumlu sonuçların devreye girmesi durumu ortaya çıkacaktır. Burun yapısında meydana gelen sorunları gidermeye dayalı olarak ses dalgaları etkili olarak kullanımda olacak var olan sorunları gidermeye dayalı olarak da ifade edilecektir. Sadece memnuniyetsizlik durumlarında değil aynı zamanda da sağlık sorunlarını gidermek adına da kullanılacak türdeki faaliyetler için de kullanılacak olan elverişli bir metot olarak da değerlendirilecektir. Ancak Piezo Rinoplasti adlı cerrahi müdahalenin alanında uzman olan kişiler tarafından yapılması da önerilmektedir.

Piezo Rinoplasti ile Horlama ve Burun Tıkanıklığına Son

Piezo Rinoplasti ile burun tıkanıklığı sorunu da giderilmektedir. Burun tıkanıklığı ile bütün hücrelerinde bir oksijen azlığı söz konusu olacak olup; organlara zarar verme durumu da söz konusu olacaktır. Yeterli bir biçimde nefes alınmadığından dolayı solunum işlemini gerçekleştirmek adına da ağzı açık bir biçimde uyku modunda yer alabilme durumu söz konusu olacaktır. Bu durum da horlama sorununu ortaya çıkaracak olup; bu soruna çare niteliğinde de Piezo Rinoplasti teknolojisi adı verilen son teknoloji burun estetiği ameliyatı da gündeme gelecektir.

Herhangi bir ameliyat sonrası dikiş izi ya da morluk durumlarının söz konusu olmadığı Piezo Rinoplasti adlı teknoloji içerisinde sürekli kullanılacak türde bir işlem olarak gündeme gelecektir. Şişlik ve morluk durumlarını ortaya koymayan Piezo Rinoplasti adlı işlem dahilinde de oldukça etkili sonuçları sağlayacak konumda da yer alacak olup; bu alanda varlık gösterecektir.

Kısmi Kaynak: FBM